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Aktüel

Akdamar Adası'ndaki bahar güzelliği ziyaretçisiz kaldı

Yılın her döneminde ayrı güzelliğe bürünen Akdamar Adası, bugünlerde çiçek açan badem ağaçları, Van Gölü'nün maviliği, yemyeşil doğasıyla seyrine doyumsuz manzaralar sergiliyor - Her yıl binlerce turistin gezdiği ada, bu sene Kovid-19 tedbirleri kapsamında başlatılan ziyaretçi kısıtlaması nedeniyle en sakin dönemlerinden birini yaşıyor

2020-04-25 11:11:42 -
Akdamar Adası'ndaki bahar güzelliği ziyaretçisiz kaldı

VAN (AA) - ÖZKAN BİLGİN - Van'da her yıl yerli yabancı binlerce turistin gezdiği Akdamar Adası, bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ziyaretçisiz kaldı.

Yılın her döneminde ayrı güzelliğe bürünen ada, havaların ısınması ve badem ağaçlarının çiçek açmasıyla seyrine doyumsuz manzaralar sergiliyor.

Gevaş ilçesinden 20 dakika süren tekne yolculuğuyla ulaşılan ada, Van Gölü'nün mavi suları, Artos Dağı'nın henüz erimemiş karları ve badem ağaçlarının rengarenk çiçekleriyle bütünleşerek güzel görüntüler oluşturuyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle başlatılan ziyaretçi kısıtlaması nedeniyle adeta sessizliğe bürünen Akdamar Adası, bu yıl en sakin dönemlerinden birini yaşıyor.

Kente gelen turistlerin ilk duraklarından olan adada, kısıtlama nedeniyle güvenlik görevlilerinin dışında kimse bulunmuyor.

Eşsiz manzarayı görüntülemek isteyen bazı fotoğrafçılar ise ancak Valilikten aldıkları izin belgesiyle adadaki tarihi ve doğal güzellikleri fotoğraf karelerine yansıtıyor.

Adadaki badem ağaçlarının çiçek açmasıyla ortaya çıkan eşsiz manzara, drone ile çekilen görüntülerde apayrı güzellik sunuyor.

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