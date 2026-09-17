Akdağ’ın özgür ruhları dronla görüntülendi! Yılkı atları mest etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Amasya’nın Akdağ bölgesinin yüksek kesimlerinde yaşamlarını sürdüren yılkı atları, doğayla iç içe görüntülendi. Sürü halindeki atların arazide dört nala koştuğu anlar, dron kamerasına yansıdı.
Dağın farklı kesimlerinde yaşam alanı bulup sayıları 150’den fazla olan yılkı atlarının zirvedeki koşusu doğa tutkunlarının ilgisini çekti. Sürü halindeki atlar, yöre halkı tarafından Akdağ’ın sembolü olarak değerlendiriliyor.
1990’lı yıllardan itibaren Akdağ bölgesinde yaşayan halkın doğaya salmaları sonucu oluşan at sürülerinin Anadolu at ırkının muhafazası açısından önemine değinen doğa tutkunu Yılmaz Keten, "Atlar bu dağların sembolü, bereketi haline geldiler. 170 civarında at olduğunu gözlemliyoruz" diye konuştu.