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Akciğer temizliği için bu besinler önemli

Akciğer sağlığı özellikle kış aylarında tehdit altında. Kış mevsiminde meydana gelen soğuk ve hava kirliliği akciğer sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Peki akciğerlerimiz için hangi besinleri tüketmeliyiz? Akciğer temizliğini sağlayan besinler hangileridir?

08 Ekim 2018 Pazartesi 17:31
Akciğer temizliği için bu besinler önemli

EKİNEZYA

Soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde kullanılır. Bitkinin kökleri çeşitli akciğer enfeksiyonlarında yardımcıdır.

OKALİPTÜS

Okaliptüs doğal bir antibiyotik olmasının yanı sıra içinde yağlar barındırır. Bu uçucu yağlar, akciğer enfeksiyonlarına iyi gelir, kan basıncını arttırarak kanın çoğalmasını sağlar. Öksürük şuruplarında, boğaz pastillerinde bu kimyasal yağ kullanılır. Taze okaliptüs çayı bronşit ve sinüzite iyi gelir. Buharını solumak öksürük ve bronşite iyi gelir.

KEÇİBOYNUZU

Özellikle sigara içenler için keçiboynuzu çok faydalıdır. 5 adet keçiboynuzu 1 litre suda kaynatılır ve aç karna içilirse sigaranın verdiği zararı düzeltmeye yardımcı olur.

SARIMSAK

Sarımsak kuvvetli bir antioksidan olmasının yanı sıra, içinde bol miktarda bulunana alisin kimyasalı ile akciğerleri temizler.

ZENCEFİL

Çok kuvvetli bir antioksidan olan zencefil, akciğerleri temizler. Çeşitli toksinleri, mukusu ve istenmeyen parçacıkları akciğerlerden atmaya yardımcıdır. Bu nedenle zencefil çayı veya zencefili direk olarak yiyebilirsiniz.

EBEGÜMECİ

Kaynar suda 1 miktar ebegümeci kaynatılır ve 5-6 saat sonra aç karına 1 bardak içilir. Bu uygulama ile akciğerlerde ki sigara etkileri yavaşlatılır. Ebegümeci, ayrıca balgam attırır, akciğer kanserini engeller.

 

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 17:31
  1. akciğer
  2. akciğer temizliği
  3. akciğer sağlığı
  4. sağlık

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