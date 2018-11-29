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Akciğer kanserinin belirtisi var mı?

Akciğer kanserinin en önemli özelliği, hastalık için tipik ve erken bir belirtinin olmamasıdır.

29 Kasım 2018 Perşembe 15:55
Akciğer kanserinin belirtisi var mı?

Hastaları doktora götüren kanama, ağrı, nefes darlığı, ses kısıklığı… gibi şikayetler ilerlemiş hallerde ortaya çıkmaktadır. Bazı hastaların tanı konduğunda hiçbir yakınması da olmayabilir. Sigaraları pöfür pöfür içmekte olabilirler. Bazı hastalar, tümörün kendisinin değil de, sıçramasının neden olduğu belirtilerle doktora başvurabilirler.

Öksürük, pek çok akciğer ve hatta akciğer dışı hastalığın bir belirtisidir. Üstelik, bu kişiler sigara da içtikleri için öksürük üzerinde hiç durmazlar. Onlar için bu sigara içen insanlarda kaçınılmaz olan ‘sigara öksürüğü'dür. Sigara öksürüğü diye masum bir öksürük yoktur.

Oysa, 1-2 haftadan fazla süren ve tedaviye cevap vermeyen öksürük mutlaka üzerinde durulması ve araştırılması gereken bir belirtidir. Öksürük, daha çok kanserin büyük bronşlarda olduğu hastalarda görülür. Bu, kuru ve inatçı bir öksürük olabileceği gibi, bazen balgamla birlikte ya da kanlı da olabilir.

Öksürük bronşlarda bir enfeksiyon olduğu zaman sarı, yeşil veya kanlı balgamla birlikte olur. Bronşlarında kanser olan hastalarda enfeksiyonlar çok sık görülür. Bronşit şikayetleri artan ya da zatürree olan sigara tiryakilerinde hastalık tedaviye cevap vermiş olsa bile akciğer kanseri araştırılmalıdır.

Her kanama kanserden olmaz. Kanama, hastalığın erken bir belirtisi değildir. Kanama, küçük miktarlarda, balgamla karışık olabileceği gibi, bazen çok miktarda ve öldürücü de olabilir. Kanamanın akciğer kanseri dışında da pek çok sebebi vardır.

Göğüs ağrısı da akciğer kanserinin sık rastlanan belirtilerindendir ve genellikle ilerlemiş kanserin işaretidir.

Akciğer kanserlerinde çeşitli sebeplerle ve çok değişik niteliklerde ağrılar görülür.

Özellikle akciğerlerin tepe kısmından kaynaklanan kanserlerin ilk ve en önemli belirtisi şiddetli omuz, kol ve sırt ağrılarıdır. Bu hastalarda öksürük, balgam, kanama, nefes darlığı gibi diğer şikayetler çoğu zaman olmadığı için, ağrı daha çok romatizmal bir hastalıkla ilgili sanılır.

Nefes darlığı kanser belirtisi olabilir. Bu da erken bir belirti değildir.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 15:55
  1. akciğer kanseri
  2. sigaranın zararları

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