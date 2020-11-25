  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Akciğer kanseri risk faktörlerini öğrenme olanağı sunan internet sitesi hayata geçirildi
Aktüel

Akciğer kanseri risk faktörlerini öğrenme olanağı sunan internet sitesi hayata geçirildi

Türk Tıbbi Onkoloji Derneğince kullanıma sunulan akcigerimiziokuyoruz.com sitesinde, akciğer kanserine dair belirti, risk faktörleri ve yaygınlık gibi bilgilere ulaşılabiliyor

Yeniakit Publisher
2020-11-25 12:04:52 -
Akciğer kanseri risk faktörlerini öğrenme olanağı sunan internet sitesi hayata geçirildi

İSTANBUL (AA) - Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD), akciğer kanserine karşı farkındalığı artırmak için AstraZeneca'nın desteğiyle "Akciğerimizi Okuyoruz" internet sitesini kullanıma sundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, www.akcigerimiziokuyoruz.com adresinden ulaşılabilen sitede, Türkiye'nin görülme sıklığında yüz binde 36,9 ile dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığı akciğer kanserine dair belirti, risk faktörleri ve yaygınlık gibi yararlı bilgilere ulaşılabiliyor.

Sitede yer alan "Akciğerimizi Okuyoruz Testi"ne giren ziyaretçiler, birkaç sorudan oluşan formu doldurup akciğer kanseri risk faktörlerinin hangilerine maruz kaldıklarına dair fikir edinebiliyor. Test sonucunda akciğer kanseri risklerine dair bilgilendirilen ziyaretçiler, risk faktörlerinin azaltılabilmesine yönelik önerilerin bulunduğu resmi kaynaklara yönlendiriliyor.

TTOD Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Özlem Sönmez, akciğer kanserinin tedavi edilebilen ve risk faktörlerinin azaltılması durumunda önlenebilen bir hastalık olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Akciğer kanseri hem ülkemizde hem de dünyada kanserden kaynaklanan ölümlerin en yaygın sebebi. Türkiye'de her yıl yaklaşık 34 bin 703 yeni akciğer kanseri olgusunun ortaya çıktığı hesaplanıyor. 2018 yılında dünyada 2 milyona yakın yeni akciğer vakası görüldüğü tahmin ediliyor. Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı'nda, kamuoyunu akciğer kanserinin risklerine dair bilgilendirmeyi ve herkesin kendi risk seviyesine dair fikir sahibi olabilmesini amaçlayan bu faydalı kaynağı hizmete sunmaktan mutluluk duyuyoruz."



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arınç ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmesi ortaya çıktı
Siyaset

Arınç ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmesi ortaya çıktı

Gazeteci Abdulkadir Selvi, YİK üyeliğinden istifa kararı alan Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşme..
Türk gemisiyle ilgili dikkat çeken sözler: Çarşı yine karışacak
Gündem

Türk gemisiyle ilgili dikkat çeken sözler: Çarşı yine karışacak

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Türk gemisinin uluslararası hukuka aykırı şekilde durdurularak aranmasına Türkiye'den verilen tepkil..
Fahrettin Koca yerli aşı konusunda müjdeyi verdi
Gündem

Fahrettin Koca yerli aşı konusunda müjdeyi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tetanos-Difteri aşısının başarılı sonuçlar verdiğini söyledi.
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay