Akciğer kanseri hakkında merak edilenler

Akciğer kanseri teşhisi konan hastaya ne yapılmalıdır?

Sadece muayene veya röntgenlerine bakarak kanser teşhisi konamaz. Mutlaka biyopsi ile kesinleştirilmelidir. Bunu takiben, kanser tipi belirlenmelidir. Hekimler bundan sonra evreleme sürecini belirler. Son olarak hastanın direnci, günlük yaşamını devam ettirirken sahip olduğu performans tayin edilip, hasta ile konuşarak tedavi kararı verirler.

Biopsi yapılmasa olmaz mı?

Biopsi olmadan tedaviye geçmek mümkün değildir.

Bronkoskopi nedir?

Ağız veya burundan ince ve bükülebilir, ışıklı hortum veya rijit borularla akciğerlerimize kadar girilip solunum yollarımızın içten gözlenerek muayenesidir.

Solunum yollarında yerleşmiş hastalıkların teşhisi ve tedavisi için kullanılan bir yöntemdir. Hastalığın doğrudan görülebilmesine, hasta alandan parça alınarak biyopsi vb. işlemlerin yapılarak teşhis konulmasına yarar.

Tedavinin başarı şansı nedir?

Hiçbir tedavinin yüzdeyüz başarı şansı olduğu söylenemez. Çaba gösterilir ama şifa Allah’tandır.

Kanser tedavisi, saç dökülmesi, bulantı, kusma yapar mı?

Evet, bu şekildeki yan etkiler kanser tedavisi sırasında sık görülmektedir. Ancak, bunların hepsi de tedavi tamamlandıktan sonra geri dönüşlüdür. Bazı ek ilaçlarla bulantı önlenebilir. İshaller, enfeksiyonlar, radyoterapi alanında cilt yanıkları, yutma güçlüğü, ağızda yaralar ve akciğerlerde fibrozis oluşabilir.

Bir değil birkaç türü var

Akciğer kanserleri farklı hücre tiplerine göre gruplandırılır. Doğrudan ciğerde olduğu gibi, sinsice zarında gelişeni de bulunmaktadır. Her türün seyri, tedaviye cevabı, farklıdır. Tedavi planlanırken kanserin türü de bilinmelidir. Hastalığın ağırlığı da türüne göre farklılık gösterebilir.