Akciğer iltihabı'nın tedavisi nedir?

Akciğer iltihabı akciğerlerde olan hava keseciklerinin ve hava yollarının iltihaplanarak daralması ile oluşan bir hastalıktır. Akciğerler düzenli bir şekilde çalışamaz ve havadan kana yeterli oksijen aktaramaz hale gelir. Ne Yapmalıyım? Akciğer iltihaplanmasına sebep olan enfeksiyonlar bakteri, virüs ya da mantar kaynaklı olabilir. Çoğu enfeksiyon sonbahar ya da kış aylarında görülür. Bu aylarda basit önlemler alarak iltihaplanmanın önüne geçebilirsiniz.

Akciğer İltihabı Belirtileri

Öksürük – başlangıçta kuru olur ve daha sonra yeşil/sarı renkli balgama dönüşür.

Ateşlenme ve hararet

Nefes alma problemleri ve hızlı nefes alma

Göğüs kafesinde ağrı

Titreme ve gece terlemeleri

İştah kaybı

Özellikle yaşlılarda sersemlik ve dengesizlik

Kas ağrıları

Bu belirtiler her zaman akciğer iltihabının sonucu olarak ortaya çıkmayabilir. Belirtiler şiddetli ise acilen doktor çağrılmalıdır. Akciğer iltihabı bazen oksijen almayı güçleştirerek vücut için çok tehlikeli olabilir. Bunun sonucu parmak altlarında ve dudaklarda morarmalar ortaya çıkabilir.

Akciğer İltihabının Nedenleri

Akciğer iltihaplanmasına sebep olan mikroorganizmayı tespit etmek her zaman mümkün olmayabilir. Hastalanmadan önce de söz konusu mikrop vücutta bulunabilir. Akciğer iltihaplanmasının en yaygın nedeni S.pnemoniae adlı bir bakteridir. İltihaba sebep olan diğer yaygın bir bakteri ise B-tipi Haemophilus influenze adlı bir bakteridir.

Staphylococcus aureus adlı bir bakteri ise hastanelerde yaygın olarak bulunur ve yatan hastalarda akciğer iltihaplanmasına sebep olabilir. Mycoplasma pneumoniae adlı bir bakteri ise her dört senede bir salgın hastalıklara neden olur ve çoğunlukla çocukları tehdit eder.

Akciğer iltihaplanmasının diğer nedenleri şunlardır:

Grip ve su çiçeği virüsü

Zararlı maddeleri soluma; kirli hava, zararlı kimyasal gazlar, sigara dumanı

Ayrıca aşağıdaki durumlara sahip kişiler yüksek akciğer iltihaplanması riski altındadır:

Zayıf kişiler

65 yaş üzeri kişiler ve çocuklar

Sigara içenler (sigara akciğerlere hasar vererek, enfeksiyona hassas hale getirir.)

Uzun süreli akciğer, kalp, karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları olanlar

Şeker hastası olanlar

Çok fazla alkol tüketenler

Kanser ya da lösemi olanlar ya da kemoterapi alanlar

Zayıf bağışıklık sistemi olanlar

Akciğer İltihabının Teşhisi

Doktor hastaya belirtiler hakkında sorular sorar ve muayene eder. Göğüs kafesi üzerinden steteskop yardımıyla hastanın nefes seslerini ölçer.

Enfeksiyonun nerede ve ne şiddette olduğunu anlamak için göğüs kafesi üzerinden röntgen çekilir.

Parmak ucuna sıkıştırılan bir cihazla kandaki oksijen miktarı ölçülür.

Kan testleri yapılır.

Balgamdan bir örnek alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderilir.

İdrar testi yapılır.

Akciğer İltihabı Tedavisi

1_ İlaçlar

Doktor tarafından yazılan antibiyotiğin çeşidi iltihaba sebep olan bakteri çeşidine göre değişir. Eğer doktor enfeksiyona hangi bakterinin sebep olduğu tespit edilemezse doktor geniş aralıkta bakteriler için etkili olabilen antibiyotikler yazar.

Antibiyotikler yaklaşık 5-7 gün düzenli olarak kullanılmalıdır. Antibiyotiklere başladıktan sonra 48 saat içinde daha iyi hissedilmezse doktora danışmak gerekir. Bu enfeksiyona sebep olan bakterinin dirençli olmasından kaynaklanır. Böyle bir durumda doktor farklı bir antibiyotik yazar.

Akciğer iltihabına virüs sebep oluyorsa antibiyotikler işe yaramaz. Bu durumda vücut virüsle savaşmak için kendi antikorlarını üreterek hastalığın üstesinden gelir.

2 Hastanede Tedavi

Hastalık şiddetli ise doktor hastanın tedaviyi hastanede sürdürmesini isteyebilir. Damar yoluyla antibiyotik tedavisi uygulanır. Ayrıca oksijen almada zorluk çekiliyorsa yapay bir oksijen aletiyle oksijen takviyesi de yapılır.

3 Akciğer İltihabı Nasıl Temizlenir?

Akciğer iltihabı olan kişiler sigaradan uzak durmalı, yeterli sıvı almalı ve yeterli dinlenmelidir. Balgam sorunu varsa ara ara derin nefesler alınmalıdır. Yüksek ateş varsa doktora da danışılarak ateş düşürücü ilaçlar alınabilir.