Akciğer iltihabı belirtileri nelerdir?

İltihap bakteri, virüs, mantar gibi çeşitli mikroplarla oluşan hastalığa karşı son derece dikkatli olunması gerektiğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Ali Ekinci, “Tıbbi adı ’pnömoni’ olan ve halk arasında yaygın kullanılan adıyla zatürre olarak bilinen hastalık akciğerlerin iltihabıdır. Bu iltihap bakteri, virüs, mantar gibi çeşitli mikroplarla oluşabilir. Sık görülen, sık hekime başvurmaya neden olan, en fazla ölüme yol açabilen hastalıklar arasındadır. Özellikle çocuklarda, 65 yaş üstü yaşlılarda, böbrek, şeker, kalp veya akciğer hastalığı gibi kronik bir hastalığa sahip olanlarda, sigara içenlerde, bağışıklık sistemini baskılayan bir hastalığı olanlar veya ilaç kullananlarda daha sık görülür” şeklinde konuştu.

HASTALIĞIN EN SIK BELİRTİSİ ÖKSÜRÜK, BALGAM, GÖĞÜS AĞRISI VE ATEŞ

Günümüzde antibiyotiklerin yaygın kullanılmasıyla zatürreye bağlı ölümler azalsa da, yine de zatürre hastalığının ölümcül risk taşıdığını söyleyen Ekinci, hastalıkta en sık belirtilerin öksürük, balgam, göğüs ağrısı ve ateş olduğuna dikkat çekti. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Ali Ekinci, “Nefes darlığı, bilinç kaybı, bulantı-kusma, sık nefes alıp verme, kas-eklem ağrıları, halsizlik gibi belirtiler de görülebilir. Ağır seyreden zatürre hastalarında bilinç değişiklikleri görülebilir. Bu belirtilerle gelen hastaların muayenesi yapıldıktan sonra akciğer grafileri çekilir. Gerek halinde kan testleri ve akciğer tomografisi yapılarak tanı konur. Akciğer grafisinde zatürreye neden olan mikrobun belirlenmesi için balgam örneğinin incelenmesi yapılabilir. Doktorunuz size zatürre teşhisi koyduysa ilaçlar yazacaktır. Bu ilaçları düzenli olarak kullanmanız ve doktorunuz isterse istediği zamanda kontrole gitmeniz gerekmektedir. Doktorunuzun yazdığı ilaçlara devam ederken kendinizi kötü hissederseniz veya şikayetlerinizde gerileme olmazsa mutlaka doktorunuza tekrar başvurun” diye konuştu.

SİGARADAN UZAK DURUN

Hastaların zatürreden nasıl korunmaları gerektiğini anlatan Uz. Dr. Ali Ekinci, ani gelişen ve genellikle hızla iyileşen hastalığın hafife alınmaması gerektiğini belirtti. Ekinci, “Zatürreden korunmak için mutlaka sigaradan uzak durun; böbrek, şeker, kalp veya akciğer hastalığı gibi kronik bir hastalığa sahipseniz tedavilerinizi aksatmayın, grip-nezleli kişilerden uzak durunuz. Zatürre ani başlangıçlı ve genellikle tedaviyle hızla iyileşen bir hastalıktır. Ancak her tedavide olduğu gibi ilaçalrın düzenli kullanılması ve hastalıklardan korunma çok önemlidir. Ayrıca bazen akciğer kanseri gibi hastalıklar zatürre gibi bulgu verebilir. Bazen zatürre mikroplara bağlı olmayabilir. Bu durumların ayrımı için mutlaka bir Göğüs Hastalıkları hekimine başvurulması gerekir" dedi.