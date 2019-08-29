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Akcan, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iş adamı Adnan Akcan, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak açıklamalarda bulundu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 22:27
Akcan, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iş adamı Adnan Akcan, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak açıklamalarda bulundu.


İş adamı Akcan, 30 Ağustos Zaferinin ülkeyi parçalamak ve milleti esaret altına almak isteyen devletlere karşı, yokluk içinde, en zor koşullarda ve her şeyin bittiği sanılan bir dönemde geldiğini söyledi.


Akcan, "Yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış şanlı bir zaferdir. Bu zafer Türk halkının vatanına ve milli hakimiyetine göz dikenlere verilmiş onurlu bir cevaptır. Milletimizin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü tüm dünyaya gösterdiği, kurtuluş destanının zaferle taçlandırıldığı 30 Ağustos Zaferi Bayramımızı kutluyorum. 30 Ağustos’ta bu toprakları bize vatan yapan son zaferin altına imzasını atmıştır. 15 Temmuz’daki şanlı direniş de göstermiştir ki, milletimiz çok zor şartlar altında birlik ve beraberlik sayesinde kazandığı kurtuluş savaşıyla barış ve huzur ortamını korumaya devam etmektedir. Tarihimizin her döneminde olduğu gibi bugün de, millet olarak kendimizle birlikte umudunu bize bağlamış tüm mazlumlar ve mağdurlar için mücadele ediyoruz. 30 Ağustos bize şartlar ne kadar zor olursa olsun başarıya ulaşma konusunda önümüzde daima açık bir yol bulunduğuna işaret etmektedir. Bağımsızlık mücadelesini zaferle sonuçlandırıp Türkiye Cumhuriyetini kuran Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkeleri için canları ve kanları pahasına mücadele eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 22:27
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