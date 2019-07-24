Akçakoca’da temizlik kampanyası başlatılıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen selin yaralarını sarmak ve kenti temizlemek için temizlik kampanyası başlatılıyor.

Akçakoca Belediyesinden yapılan açıklamada “18 Temmuz Perşembe günü ilçemizde yaşanan doğal afetten dolayı çok büyük kayıplar meydana gelmiştir. Yaşanan bu felaketin üstesinden gelebilmek için kenetlenmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda çevre kirliliğini temizlemek, toparlayıp daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmak için temizlik kampanyası başlatılacaktır. Kampanyamıza katılmak isteyen vatandaşlarımızın Akçakoca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvurmalarını rica ediyoruz” denildi.