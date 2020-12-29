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Aktüel Akçakoca'da avlanan deniz salyangozu Uzak Doğu'ya ihraç ediliyor
Aktüel

Akçakoca'da avlanan deniz salyangozu Uzak Doğu'ya ihraç ediliyor

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş: - "Sezonda Akçakoca Limanı'ndan fabrikalara 500 ton civarında salyangoz satıyoruz. Salyangoz, balığın olmadığı dönemlerde balıkçıların geçim kaynağı"

Yeniakit Publisher
2020-12-29 11:17:31 -
Akçakoca'da avlanan deniz salyangozu Uzak Doğu'ya ihraç ediliyor

DÜZCE (AA) - CEM ALİ KUŞ - Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde avlanan deniz salyangozları, Uzak Doğu ülkelerine satılıyor.

Sabah erken saatlerde denize açılan balıkçılar, dalma usulüyle denizin dibinde salyangoz avcılığı yapıyor.

Balıkçılar, limanda alıcısı hazır bulunan salyangozları kamyonlara yüklüyor. Fabrikalarda işlenen salyangozlar, Japonya, Çin ve Kore gibi ülkelere gönderiliyor.

Av yasağının olduğu dönemlerde balıkçılara ek gelir sağlayan salyangoz yüzleri güldürüyor.

- "Havalar güzel gittiği sürece avcılık sürer"

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, balıkçıların ilave gelir için deniz salyangozu avcılığı yaptığını söyledi.

Havaların iyi gitmesiyle deniz salyangozu avcılığının yeniden hareketlendiğini belirten Karakaş, "Bölgemizde çıkan salyangozlar Türkiye'deki çeşitli fabrikalarda işlenip Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. Havalar güzel gittiği sürece de salyangoz avcılığı devam edeceğe benziyor." diye konuştu.

Deniz salyangozunun, bölgede balık avcılığından sonra önemli bir gelir kapısı olduğunu vurgulayan Karakaş, "Sezonda Akçakoca Limanı'ndan fabrikalara 500 ton civarında salyangoz satıyoruz. Balığın olmadığı dönemlerde özellikle dalma usulüyle balıkçıların geçim kaynağı. Balıkçılığın yasak olduğu dönemlerde salyangoz avcılığı yapılıyor. Bu da balıkçıların yüzünü güldürüyor." dedi.

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