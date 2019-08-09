0553 313 94 23

Akçakoca sahilleri bayrama hazır

Düzce'deki selin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla Melen Çayı ve Akçakoca'daki plajlarda çalışma yapan temizlik ekipleri, çalışmaların ilk etabını tamamladı- Sahillerde ve denizde bulunan ağaç parçalarını temizleyen ekipler, çalışmalara bayram sonuna kadar ara verdi

09 Ağustos 2019 Cuma 17:55
Akçakoca sahilleri bayrama hazır

DÜZCE (AA) - Düzce'de yaşanan selin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bölgeye gönderilen ekiplerin sahil ve denizdeki temizlik çalışmalarının ilk bölümü tamamlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla 17-18 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinin ardından hayatın normale dönmesi noktasında Melen Çayı ve Akçakoca plajlarına temizlik çalışması için gönderilen 50 kişilik temizlik ekibi ve 6 sanayi dalgıcı, Melen ile Paşalar, Kalkın, Edilli, Kale, Değirmenağzı, Merkez, Çuhallı, Akevler, Çayağzı, Akkaya ve Kadınlar plajları ile denizde temizlik yaptı.

Ağaç parçalarının da bulunduğu yaklaşık 275 metreküplük atık toplayan ekipler, bunları Çevre ve Şehircilik Bakanlığının geri dönüşüm tesisine gönderdi.

Yoğun çalışma temposuyla plajları Kurban Bayramı'na hazır hale getiren ekipler, Değirmenağzı mevkisinde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda da temizlik çalışması yaptı.

Bölgedeki çalışmalara ara veren temizlik ekipleri, bayram sonrasında mesaisine devam edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 17:55
  1. Düzce

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale'de başörtülü anne ile kızına sözlü saldırı iddiası
    1. Çanakkale'de başörtülü anne ile kızına..
    2. Erciş Belediyesinden engelli..
    3. Nijerya’da kaçırılan 10 Türk serbest..
    4. Tunç Soyer: "Omuzlarımızdaki yük çok..
    5. Arkeolojik vadide yürüyüşe çıkan..
    6. Osmangazi kurban bayramına hazır
    7. HDP’li Silopi Belediyesinin işten..
    8. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet..
    9. Bakan Soylu, bayram tedbirlerini..
    10. Mustafa Savaş’ın Kurban Bayramı mesajı
    11. Tokat'ta bayram öncesi "drone" ile..
    12. Bu hafta altın kazandırdı, borsa ve..
    13. Jandarma sürücüleri drone ile havadan..
    14. Çaykur Rizespor’da 4 imza birden
    15. Basın açıklaması yaparken depreme..
    16. Başkan Dündar personelle bayramlaştı
    17. Başkan Gümrükçü’den işçilere bayram..
    18. Başkan Fadıloğlu, mesai bitiminde..
    19. Başkan Dutlulu, belediye çalışanları..
    20. Mudanya’nın genç hafızları Suuçtu..
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!