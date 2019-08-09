Akçakoca sahilleri bayrama hazır

DÜZCE (AA) - Düzce'de yaşanan selin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bölgeye gönderilen ekiplerin sahil ve denizdeki temizlik çalışmalarının ilk bölümü tamamlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla 17-18 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinin ardından hayatın normale dönmesi noktasında Melen Çayı ve Akçakoca plajlarına temizlik çalışması için gönderilen 50 kişilik temizlik ekibi ve 6 sanayi dalgıcı, Melen ile Paşalar, Kalkın, Edilli, Kale, Değirmenağzı, Merkez, Çuhallı, Akevler, Çayağzı, Akkaya ve Kadınlar plajları ile denizde temizlik yaptı.

Ağaç parçalarının da bulunduğu yaklaşık 275 metreküplük atık toplayan ekipler, bunları Çevre ve Şehircilik Bakanlığının geri dönüşüm tesisine gönderdi.

Yoğun çalışma temposuyla plajları Kurban Bayramı'na hazır hale getiren ekipler, Değirmenağzı mevkisinde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda da temizlik çalışması yaptı.

Bölgedeki çalışmalara ara veren temizlik ekipleri, bayram sonrasında mesaisine devam edecek.