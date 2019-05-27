Akçakoca Değirmenağzı Plajı iş makinesi ile temizlendi Akçakoca ilçesinde bulunan Değirmenağzı plajı Ramazan Bayramı için hazırlandı.

Akçakoca ilçesinde bulunan Değirmenağzı plajı Ramazan Bayramı için hazırlandı.

Akçakoca Belediyesi yaz sezonu hazırlıkları kapsamında Fen işleri birimi dur durak bilmeden çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Akçakoca Ceneviz kalesi yolu üzerinde bulunan Değirmenağzı Plajı bayram için hazırlanıyor.

Akçakoca Belediyesine ait iş makinesi sahile inerek kumsal düzeltildi. Kış aylarında kumların dağ gibi büyümüşolması nedeniyle dozer tarafından düzeltilerek bayrama Akçakoca’ya gelecek yerli ve yabancı turistler için hazırlandığı belirtildi.

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