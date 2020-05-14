  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Akçakale’de bin aileye sıcak iftar yemeği

Akçakale’de ihtiyaç sahibi bin aileye günlük sıcak iftar yemeği dağıtılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 13:10:52 -
Akçakale’de bin aileye sıcak iftar yemeği

Akçakale’de ihtiyaç sahibi bin aileye günlük sıcak iftar yemeği dağıtılıyor.


Akçakale halkına ve ilçede ikamet eden Suriyeli ailelere yönelik çeşitli alanlarda yardım ve desteklerde bulunan Akçakale Belediyesi Başkan Mehmet Yalçınkaya’nın girişimleri ile Ramazan ayı içerisinde de çalışmalarını devam ettiriyor. İhtiyaç sahibi olarak belirlenen bin aileye, Suudi Arabistan merkezli bir dernek ile yapılan görüşmeler sonucunda iftar vakti sıcak yemek dağıtımı yapılmaya devam ediyor.


“Günlük bin kişiye sıcak iftar yemeği”


Ramazan ayında günlük bin kişiye sıcak yemek ulaştırıldığını belirten Yalçınkaya, "Ramazan ayının başlangıcıyla birlikte ilçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve Suriyeli kardeşlerimize, Allah razı olsun Suudi Arabistan’ın bir derneğin gayretiyle günlük bin kişilik sıcak yemek dağıtımımız oluyor. İnşallah devamı da gelecek ve akabinde daha fazla yardımlarımız da olacak. Bütün gayretimiz, bu Ramazan Ayı boyunca burada çoluk çocuk, vatanlarından edinmiş kardeşlerimizin sofralarına bir ekmek, bir çorba koyabilmek. Bu sıkıntıyı hep birlikte bütün Müslümanlar olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı