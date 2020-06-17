  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Akçadağ’da Covid-19 denetimi

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında esnaflar haftada iki kez denetleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 11:32:40 -
Akçadağ’da Covid-19 denetimi

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında esnaflar haftada iki kez denetleniyor.


İçişleri Bakanlığı İller idaresi Genel Müdürlüğü’nün restoran, lokanta, kafeterya gibi işyerleri ile konaklama tesisinin denetlenmesi kapsamında, Akçadağ Kaymakamlığı içede lokanta, berber, market, fırın, çay ocakları ve konaklama tesisleri haftada en az 2 kez olmak üzere yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında denetlenmesi yapılıyor.


Denetlemede görev yapanlar, ayrıca vatandaşlara, kurallara uymayan işletmeleri 155, 156 ve 112 numaralarını arayarak ihbar edebileceklerine yönelik bilgilendirmelerde bulunuyorlar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı