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Akçadağ Belediyesi, ‘Mahallelerimizin Geleceğini Birlikte Planlıyoruz’ projesini başlattı

Akçadağ Belediyesi tarafından “ Mahallelerimizin Geleceğini Birlikte Planlıyoruz” projesi kapsamında mahalle muhtarlarıyla birlikte toplantı gerçekleştirildi.

09 Ağustos 2019 Cuma 17:32
Akçadağ Belediyesi, ‘Mahallelerimizin Geleceğini Birlikte Planlıyoruz’ projesini başlattı

Akçadağ Belediyesi tarafından “ Mahallelerimizin Geleceğini Birlikte Planlıyoruz” projesi kapsamında mahalle muhtarlarıyla birlikte toplantı gerçekleştirildi.


Akçadağ Belediyesi’nin Gönülden Çalışıyoruz sloganıyla başlattığı projelerin bir ayağı olan “Mahallelerimizin Geleceğini Birlikte Planlıyoruz” projesi başladı. Akçadağ Belediyesi Meclis Salonunda yapılan programa Akçadağ’da bulunan mahalle muhtarları katıldı.


Proje kapsamında muhtarların mahallelerinde olan sorunları, yapılması istenilen çalışmalar değerlendirilerek, Belediye birimleriyle birlikte koordineli çalışma başlatıldı.


Projeyle alakalı olarak açıklamalarda bulunan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, yapılan çalışmalarla birlikte bütün mahallelerin yaşam standardını yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.


Başkan Kazgan, “ Göreve geldiğimiz ilk dönemimizde sloganımız ‘Gönülden Çalışıyoruz’ oldu. Bizde bu doğrultuda hizmetlerimizi gönülden yapmaya çalıştık. Biz yaptığımız her işi isteyerek yaptık ve bununda meyvesini halkımızdan aldık. Bu dönemde de birçok projeyi hayata geçirmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Projelerimizi hayata geçirirken tabiki ilçemize bağlı olan 77 mahallemizin muhtarlarıyla birlikte çalışacağız. Başkan Yardımcılarımız ve birim amirleriyle birlikte çalışanlarımızla gecemizi gündüzümüze katarak Akçadağ için en iyi çalışmaları yapmak üzere istişarelerde bulunup çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu doğrultuda “ Mahallelerimizin Geleceğini Birlikte Planlıyoruz” projemiz kapsamında muhtarlarımızın isteklerini, sorunlarını ve dileklerini aldık. Aldığımız bilgiler ışığında belediyemiz ile olan konularda birimlerimiz çalışmalarına başladı. Bilindiği gibi Büyükşehir olmamız nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesini ilgilendiren isteklerde muhtarlarımızdan geldi. Sadece Büyükşehir değil,Maski, Elektrik Kurumu ve diğer kurumlarla ilgilide muhtarlarımızın mahalleleri ile ilgili talepleri var. Bu talepleri de yine ilgili birimlerle görüşmek ve kendilerine ileterek çözüm yolları bularak çalışmaları başlatmak için arkadaşlarımız görüşmelere başladı. Mahallelerimizdeki sorunları çözmek adına Akçadağ Belediyesi olarak elimizden gelenin fazlasını yaptığımızdan hemşerilerimizin şüphesi olmasın. Bu projemiz kapsamında muhtarlarımızla da sık sık bir araya geleceğiz. Ben Akçadağımızı birlikte daha yaşanılabilir bir ilçe haline getirmek için bizlerle birlikte çalışan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Proje kapsamında yapılacak çalışmalarla alakalı olarak Akçadağ Belediye Başkan Yardımcıları Eyüp Işık ve Mustafa Menge muhtarlara bilgiler verdi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 17:32
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