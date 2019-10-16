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Akçaabat köfte nasıl yapılır? Akçaabat köfte tarifi

Akçaabat köftesi adını, Trabzon'un Akçaabat ilçesinden, tadını da iki kıyma ve Trabzon ekmeğinin güzelce harmanlanmasından alıyor. Lezzetli bir Akçaabat köftesini evde yapmanız mümkün. Peki, Akçaabat köfte nasıl yapılır? İşte Akçaabat köfte tarifi

16 Ekim 2019 Çarşamba 21:33
Akçaabat köfte nasıl yapılır? Akçaabat köfte tarifi

Akçaabat köftesi adını, Trabzon'un Akçaabat ilçesinden, tadını da iki kıyma ve Trabzon ekmeğinin güzelce harmanlanmasından alıyor. Lezzetli bir Akçaabat köftesini evde yapmanız mümkün. Peki, Akçaabat köfte nasıl yapılır? İşte Akçaabat köfte tarifi

Akçaabat köfte nasıl yapılır?

Malzemeler

4 diş sarımsak
2 adet domates
2 adet yeşil sivri biber
1 su bardağı Trabzon ekmeği kırıntısı
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
100 gram yağlı kuzu boşluk eti
500 gram dana kıyma

Hazırlanışı

Trabzon ekmeği içlerini robottan geçirin.

Ekmekleri bir tepsiye yayıp üzerlerini tülbentle örtün. İyice kurumaları için bir gece bekletin.

100 gram yağlı kuzu boşluk etini ve 500 gram dana kıyma etini kıyma makinasından birlikte çektirin. Eğer iki kıymayı beraber çektiremediyseniz, iki kıymayı ekmek içiyle birlikte 5 dakika kadar yoğurun.

Sarımsak, tuz ve karabiberini ilave edin.

Bütün harcı rulo hale getirin. Buzdolabında 30 dakika dinlenmeye bırakın.

Dinlenen ruloyu bıçak kullanarak porsiyonlara ayırın.

Avuç içlerinizle bastırarak şekillendirin.

Izgara tavayı hafifçe yağlayın ve iyice ısıtın.

Köfteleri ızgara tavada önlü arkalı güzelce kızartın.

Domates ve biberleri de tavaya dizip hafifçe közleyin.

Köfteleri ve közlenmiş sebzeleri servis tabağına yerleştirip hemen sıcak servis edin. Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 21:33
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