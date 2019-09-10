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Akbulut: "Patent ve marka konusundaki bilinç, anaokulundan başlamalı"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, mesleki ve teknik eğitimde 2019-2020 eğitim öğretim yılının teması ’patent, faydalı model ve tasarım’ olarak belirlenmesi üzerine açıklama yapan Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, "Fikri sınai ve mülkiyet hakları konusundaki bilinci anaokulundan itibaren vermeye başlarsak, Birçok alanda belirlenen hedeflere rahatlıkla ulaşabiliriz" dedi.

10 Eylül 2019 Salı 15:57
Akbulut: "Patent ve marka konusundaki bilinç, anaokulundan başlamalı"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, mesleki ve teknik eğitimde 2019-2020 eğitim öğretim yılının teması ’patent, faydalı model ve tasarım’ olarak belirlenmesi üzerine açıklama yapan Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, "Fikri sınai ve mülkiyet hakları konusundaki bilinci anaokulundan itibaren vermeye başlarsak, Birçok alanda belirlenen hedeflere rahatlıkla ulaşabiliriz" dedi.



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, mesleki ve teknik eğitimde 2019-2020 eğitim öğretim yılının teması belirlendi. "Patent, faydalı model ve tasarım" olarak belirlenen temada Bakanlık, tüm meslek liselerinde patent, faydalı model ve tasarım geliştirilmesi sürecine destek olacak. Ayrıca bu kapsamda okullarda tanıtım ve eğitim programları düzenlenecek.



"Fikri sınai ve mülkiyet hakları konusundaki bilinci anaokulundan itibaren vermeye başlamalı"


Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, konu ile ilgili değerlendirmesinde; 2019-2020 eğitim-öğretim yılı temasının patent, faydalı model ve tasarım olarak belirlemesinin, fikri sınai ve mülki haklar konusunda atılan önemli bir adım olduğuna işaret ederek, "Fikri sınai ve mülkiyet haklar alanındaki konuların ders olarak verilmesini de isteriz. Şu anki mevcut düzendeki eğitim sistemi pratikten çok teorik sisteme dayanıyor. Çeşitli atölyeler ve tasarım merkezleriyle, öğrencileri teknolojiyle buluşturmaya yönelik çalışmalar yapılsa da bu çalışmaların Milli Eğitim müfredatı içerisinde ana sınıfından başlayarak, öğrencilere verilmesi gerekiyor. Böylece, üretimin içerisinde yer alan; ezberden ziyade, bilime katkı sağlayacak bir sistem oluşturulabilir. Fikri sınai ve mülkiyet hakları konusundaki bilinci anaokulundan itibaren vermeye başlarsak, Birçok alanda belirlenen hedeflere rahatlıkla ulaşabiliriz” ifadelerini kullandı.



"Cari açıkta verilen kayıpları minimum seviyeye indirebiliriz"


Yerli malı üretimlerde bu tarz uygulamaların önemine değinen Akbulut, "Adres Patent olarak bizim bir sloganımız var; ‘Bir buluş yap ülken kazansın’, ‘Bir buluş yap firman kazansın’, ‘Bir buluş yap sen de kazan’ şeklindedir. Bu kültürleri temelde oturttuğumuz zaman, cari açık konusunda verdiğimiz kayıpları da minimum seviyeye indirebiliriz. Sadece patentlerin teorik olarak öğretilmesi değil, bunun sonucunda patentlerin ticarileştirilmesi konusuna da dikkat edilmeli. Fikri sınai ve mülki haklar konusunda belirlenen hedeflemelere bağlı olarak; ihracat kanallarının açılması, ülkemiz açısında oldukça önemli. Bu tarz uygulamalar ayrıca yerli üretim politikamızı da destekliyor nitelikte" açıklamalarında bulundu.



"Yüzlerle belirtilen hedefler, binlerle revize edilebilir"


Akbulut, mesleki ve teknik eğitimde 2020’ye kadar 100 patent ve faydalı model hedefine ilişkin de açıklamalarda bulunarak, "Fikri sınai ve mülki haklar konusundaki bilinci ne kadar erken yaşlarda aşılarsak, yüzlerle belirtilen hedefler binlerle revize edilebilir. Bu konuda herkes elini taşın altına koymalı ve bu bilinçle hareket ederek, ülke sermayesinin içeride kalması konusunda seferberlik ilan etmeli" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:57
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