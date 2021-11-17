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Siyaset Akbaşoğlu: Kılıçdaroğlu yeni bir tezgâh peşinde
Siyaset

Akbaşoğlu: Kılıçdaroğlu yeni bir tezgâh peşinde

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” açıklamasına yönelik, “Yine bir kumpas, kurgu ve tezgah peşindesiniz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 12:35:00 -
Akbaşoğlu: Kılıçdaroğlu yeni bir tezgâh peşinde

Kılıçdaroğlu’nun listesinin kabarık olduğunu belirten Akbaşoğlu, “Bırakın CHP tarihini, CHP’nin başına bir kaset kumpasıyla geldiğiniz tarihten bu zamana kadarki meselelerle ilgili toplumdan, milletten özür dileyin ve helallik isteyin” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun, mahalli idareler seçiminden önce “Hiçbir belediyede işçi kardeşlerimizin işine son verilmeyecek” sözü verdiğini hatırlatan Akbaşoğlu, şöyle devam etti: “İşçi kardeşlerimize namus sözü vermemiş miydiniz? ‘Kefiliniz benim’ dememiş miydiniz? O insanları belediyelerden niçin çıkardınız, attınız? Helalleşmek istiyorsanız, hepsini tekrar geri alın. Daha geçtiğimiz hafta ‘Sınırımız namusumuzdur’ dememiş miydiniz ? Terörle mücadele kapsamındaki tezkereye ‘hayır’ diyerek şehitleri incitmediniz mi? Şehitlerimizden özür dileyin, onlardan helallik isteyin Ortağınız, şehidin bacısına küfreden bir siyasetçiye sahip çıktı, üstüne üstlük sahip çıkarken şehidin yanında olanlara hakaret etti; bir çift lafınız oldu mu Sayın Kılıçdaroğlu? Yine bir kumpas, kurgu ve tezgah peşindesiniz. Milletimiz size güvenmiyor, size inanmıyor.”

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