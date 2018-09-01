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Akbank'tan büyük skandal! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Halkbank'ta dün gece meydana gelen kur skandalının ardından, çok tepki çeken bir 'hata' da Akbank'tan geldi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 17:20
Akbank'tan büyük skandal! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Akbank müşterileri sosyal medya üzerinden kartlarının hacklendiğini öne sürdü.

Banka, müşterilere verdiği yanıtta, kredi kartı hesap hareketleri ile ilgili sistemsel bir hata oluştuğunu açıkladı.

Bankadan müşterilere verilen yanıtta, “Değerli müşterimiz, kredi kartı hesap hareketleri ile ilgili sistemsel bir hata oluşmuştur. Oluşan hatanın düzeltilmesi konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Müşterilerimizin herhangi bir mağduriyeti olmayacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz” dendi.

Akbank’ın açıklamasından sonra sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 17:20
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