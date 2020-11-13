Akbank ve IdeaSoft e-ticarete yönelen KOBİ’leri destekliyor

İSTANBUL (AA) - Akbank, bugünün koşullarında KOBİ’lerin dijitalleşmesine destek olmak amacıyla web ve mobil tabanlı yazılım çözümleri sunan, e-ticaret altyapı sağlayıcısı IdeaSoft ile önemli bir iş birliğine imza attı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, e-ticaret altyapı sağlayıcısı IdeaSoft ile önemli bir iş birliği gerçekleştirdi.

Özellikle e-ticaret alanında faaliyet göstermek isteyen KOBİ’ler için yapılan iş birliği kapsamında, IdeaSoft’tan e-ticaret paketi alan Akbank müşterileri, IdeaSoft’un sunduğu alt yapıyla e-ticaret sistemini kolayca kurabilecek. Bunun yanı sıra, avantajlı POS komisyonu, Akbank Ticari Kredi Kartına chip para ve uygun faizli Taksitli Ticari Kredi gibi Akbank’ın finansal imkanlarından da faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, son dönemde KOBİ’lerin dijitalleşme ihtiyaçlarının arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle fiziki alışveriş yerine artık online alışverişe yönelimin hızla arttığını görüyoruz. Buradan yola çıkarak da fiziki alışverişte faaliyet gösteren işyerlerini dijitalleştirerek online platformda ticari faaliyetlerini devam ettirip gelir kayıplarının önüne geçmelerine destek olmak istiyoruz. Bu kapsamda sektörünün önde gelen firmalarından IdeaSoft ile iş birliğine imza atarak online ticarette faaliyet göstermek isteyen işyerlerine uygun fiyatlı platform sunuyor, e-ticarete adım atlamalarına destek oluyoruz.

Ayrıca içinde uygun çalışma koşullarının bulunduğu sanal pos, işletme sermayelerine katkı sağlayan uygun faizli kredi ve ürün alımlarında kullanabilecek özel kampanyaların bulunduğu ticari kredi kartının bulunduğu finansal paketimiz ile dijitalleşmek isteyen KOBİ’lerin bu dönemini avantaja çevirmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz. IdeaSoft web sitesinden e-ticaret paketi başvurusu yapan tüm KOBİ’lerimizi, Akbank’ın avantajlı finansal imkânlarından hemen yararlanmaları için şubelerimize bekliyoruz.”

IdeaSoft Üst Yöneticisi (CEO) Seyhun Özkara ise mart ayından bu yana tüm Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan pandemi ile e-ticaretin öneminin hem tüketiciler hem de işletmeler tarafından bir kez daha hatırlandığını aktararak, "Uzun yıllardan beri KOBİ’lerin dijitalleşme yolcuklarını hızlandıran ve başarı sağlayan temel unsurların başında e-ticaret geliyor. Mağazalarını tüm Türkiye’ye e-ticaretle açmak ve 7/24 satış yapmak isteyen KOBİ’lerimiz için Akbank ile güçlü bir iş birliğine imza attık. Bu projede KOBİ’lerimiz için düşük maliyet ile en yüksek verimi alabilecekleri bir paket oluşturduk.

Bu paket sayesinde KOBİ’lerimizi hem Türkiye’ye hem de global pazara açarak, yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma karşın kepenk kapatma noktasına getirmemeyi hedefliyoruz. Akbank ile güçlerimizi birleştirdiğimiz bu projeden faydalanmak isteyen herkes, ideasoft.com.tr web sitesinde yer alan e-ticaret çözüm merkezi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.” ifadelerini kullandı.