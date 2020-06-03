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Aktüel

Akbank ve E-Bursum iş birliğine gidiyor

Eylül ayından itibaren gençlerin eğitim burslarına kolayca ve tam zamanında erişimi Akbank aracılığıyla sağlanacak

Yeniakit Publisher
2020-06-03 14:54:33 -
Akbank ve E-Bursum iş birliğine gidiyor

İSTANBUL (AA) - Akbank, burs sistemini demokratik bir modelde öğrencilere sunma hedefiyle yüz binlerce gence ulaşan sosyal girişim platformu E-Bursum ile iş birliği yaptı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla kurulan bir sosyal girişim olan E-Bursum ile üniversite öğrencilerine ihtiyaç duydukları her alanda destek verecek.

Akbank, E-Bursum platformu ile iş birliği çerçevesinde gençlere etkin bir dijital platform üzerinden ulaşarak burs alırken veya öncesinde banka hesabı olmayan gençler için dijital kanallardan hızlı hesap açma imkanı sağlayacak.

Akbank, burs sağlayan 100 dolayında kurumun bursiyerlere ödeme işlemlerine aracılık etmenin yanı sıra Akbank Akademi aracılığıyla gençlere öğrencilikten iş hayatına kadar geçen sürede, yapay zeka, inovasyon, tasarım gibi geleceğin yetkinlikleri ile ilgili eğitimler ve atölyeler düzenleyecek. Ayrıca staj, işe alım, geleceğin çalışma modelleri gibi alanlarda destek olunması ve gençlerin kendilerine uygun fırsatları değerlendirmeleri hedefleniyor.


- "İş birliği ile yarım milyondan fazla gence ulaşmayı hedefliyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, platforma kayıtlı yarım milyondan fazla gence ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Akbank olarak E-Bursum sosyal girişimini destekleyerek gençlerin eğitim hayatında kalıcı bir fark yaratmayı hedefliyoruz. Eğitim alanında bir sosyal girişim ile iş birliği yaparak sosyal fayda odağıyla kurumsal fırsatların gençlerle buluşturulmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akbank, iş birliği kapsamında burs veren vakıf ve derneklere talep etmeleri doğrultusunda toplu ödeme sistemleri entegrasyonu da yapabilecek.

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