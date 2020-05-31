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Spor

Akatlar No: 1903, lige yetişiyor

Beşiktaş’ın tadilata soktuğu Akatlar No: 1903 tesisi, 13 Haziran’da oynanacak olan Beşiktaş-Antalyaspor maçıyla birlikte hizmete girecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 15:43:55 -
Akatlar No: 1903, lige yetişiyor

Beşiktaş’ın tadilata soktuğu Akatlar No: 1903 tesisi, 13 Haziran’da oynanacak olan Beşiktaş-Antalyaspor maçıyla birlikte hizmete girecek.


Beşiktaş’ın Akatlar’da bulunan ve geçtiğimiz aylarda belediye tarafından mühürlenen tesisi Akatlar No: 1903 yeniden hizmete giriyor. Ahmet Nur Çebi Yönetimi’nin göreve gelmesinden kısa bir süre sonra Beşiktaş Belediyesi tarafından borçları nedeniyle mühürlenen tesis, daha sonra tekrar siyah-beyazlı kulübe kazandırılmıştı. Tekrar kiralanan yer için tadilat çalışmaları başladı ve Süper Lig’in kaldığı yerden devam etmesiyle birlikte kapılarını misafirlerine açacak. Akatlar No: 1903, Beşiktaş’ın iç sahada Antalyaspor’u ağırlayacağı 13 Haziran Cumartesi günü hizmet vermeye başlayacak.

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