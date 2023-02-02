Akaryakıtta ibre tersine döndü! Motorine indirim yapıldı

Akaryakıta geçen hafta gelen çifte indirimin ardından bir büyük indirim daha geldi. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 1 lira 2 kuruş düştü. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin fiyatı 22 lira seviyelerine geriledi.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 27 Ocak tarihinde motorin ve benzine gelen 60'ar kuruşluk çifte indirimin ardından fiyat bir kez daha düştü. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 2 kuruş indirim geldi.

Motorinin litresi kaç lira oldu

Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 22 lira 50 kuruşa, Ankara'da 22 lira 77 kuruşa, İzmir'de ise 22 lira 82 kuruşa geriledi.

Sürekli fiyat değişiyor

17 Ocak tarihinde benzin 67 kuruş, 18 Ocak tarihinde motorin 1 lira 5 kuruş, 25 Ocak tarihinde ise benzin 1 lira 25 kuruş zamlanmıştı. 27 Ocak tarihinde ise benzin ve motorine 60'ar kuruş indirim gelmişti.

Benzin ve motorin fiyatı nasıl ayarlanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.