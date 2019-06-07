0553 313 94 23

Akaryakıtta çifte indirim

Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 21 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 17 kuruş indirim yapılacak

07 Haziran 2019 Cuma 15:55
Akaryakıtta çifte indirim

ANKARA (AA) - Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 21 kuruş, benzinde ise 17 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,51 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,30 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,46 liradan 6,25 liraya, İzmir'de 6,52 liradan 6,31 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 7,06 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,89 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,90 liradan 6,73 liraya, İzmir'de 7,05 liradan 6,88 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 15:55
  1. Akaryakıtta indirim
  2. Benzinde indirim
  3. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası
  4. EPGİS
  5. motorinde indirim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aracın yakıt deposunda uyuşturucu ele geçirildi!
    1. Aracın yakıt deposunda uyuşturucu ele..
    2. AK Parti’de gündem İstanbul seçimleri
    3. Güneş gözlüğü alırken nelere dikkat..
    4. Tekirdağ'da 5 kişinin yaşamını..
    5. Eşyalar kül oldu, Kur’an-ı Kerim..
    6. Akaryakıtta çifte indirim
    7. Sakaryasporlu eski futbolcu son..
    8. İsrail'in Filistinli tutuklulara..
    9. İçişleri Bakan Yardımcısı İnce:..
    10. 150 yıllık proje Karadeniz’de..
    11. Ramazan Bayramı'nda yaşadığı olay..
    12. Yıldırım Balıklıgöl'ü ziyaret etti
    13. Bel fıtığı ile kalça ağrısı nasıl..
    14. Bayram tatili sonrası Kuzey Ege’de..
    15. Başkentte kan donduran kaza güvenlik..
    16. Doğukan Kilcioğlu yeni başarılara imza..
    17. Bayram ziyareti için Yozgat’a gelen..
    18. Buğday tarlasında çıkan yangın..
    19. Hakurk'a "Pençe" harekatı
    20. Tokat’ta uyuşturucu madde operasyonu
    21. Cumhurbaşkanı Akıncı’dan ABD’li..
    22. Başkan Ensari’den bayram ziyareti
    23. Beşiktaş'tan flaş Necip Uysal..
    24. Otomobil bariyerlere çarptı: 3 Yaralı
    25. 800K ve 800C kandıra seferleri 15..
    26. EYT, enflasyon zammı Kıdem tazminatı..
    27. İvrindi’de çiftçi hayrı yüzlerce..
    28. Sahurda uyku tutmayanlar..
    29. Sivasspor, Çalımbay ile sözleşme..
    30. Cuma Hutbesinde ailenin önemi..
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı