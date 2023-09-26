Akaryakıta indirim miktarı kesinleşti! Dikkat açıklaması geldi! Akaryakıt fiyatları: yeni benzin fiyatı bilgisi verildi!
Benzin ve motorin - akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş sonrası benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatları gelen zamlarla piyasaları perişan ederken benzin fiyatı için beklenen indirim miktarı resmen kesinleşti. Benzine indirim geldi. İşte saat 00.01'den sonra benzin fiyatları...
Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve brent petrol fiyatı etkisiyle değişimlerini sürdürüyor. Artan akaryakıt fiyatları sonrası benzin fiyatı 40 lira sınırına gelmişti. Motorin fiyatı da 40 TL’yi geçmişti.
BENZİNE BEKLENEN DEV İNDİRİM GELDİ: İŞTE BENZİN FİYATI (27.09.2023)
Vatandaşlar akaryakıta gelen zamlardan bıkarken benzine indirim geleceği haberi gelmişti. Beklenen benzin fiyat indirimi miktarı resmen kesinleşti ve benzin litre fiyatları bu gece (27.09.2023) itibariyle 1 lira 94 kuruşluk indirim ile değişecek. milligazete'ye göre: Gelen benzin indirimi akaryakıt pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatı 38,60 liradan İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı ise 38,55 liradan satılıyor.
Ankara benzin fiyatı 39,19 lira, İzmir’de benzin fiyatı 39,31 liradan işlem görüyor.
Motorin fiyatı için herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
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