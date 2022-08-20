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Ekonomi Akaryakıta bir zam daha!
Ekonomi

Akaryakıta bir zam daha!

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeyi sürdürüyor. 2 gün önce zam gelen motorine 1 lira 7 kuruşluk bir zam daha yapıldı. Fiyat değişikliğinden sonra motorinin litresi 25 lirayı geçti.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 02:13:00 -
Akaryakıta bir zam daha!

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle petrol piyasasında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik göstermeye devam ediyor.

2 gün önce motorine 79 kuruş zam, benzine ise 83 kuruş indirim gelmişti. Bu gece akaryakıta bir zam daha geldi. Motorinin litresi 1 lira 7 kuruş arttı.

Fiyat kaç lira olacak?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 25 lira 7 kuruşa, İzmir'de 25 lira 20 kuruşa, Ankara'da ise 25 lira 19 kuruşa çıktı.

Akaryakıt fiyatları rafineriler tarafından belirleniyor

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Yorumlar

Ömer

Yahu kardeşim dışarda fiyat oturmadan neden saniyesine zam yapılıyor aklım almıyor . Hükümetimiz neden bindiği dalı kesiyor anlamıyorum . Burdan uyarıyorum bu halk üzerinde çok olumsuz etki bırakıyor olmaz ki . Bir fiyat otursun bakın . Fiyat düşünce niye aynı hız yok . Erdoğan kim sorumlu bürokratı uyarmalı . İşin Aslı vergi gerisi hikaye enflasyon mu o da ne ?

MUHTAR

Bu nasıl bir idare traktörün marşına basmaya korkuyoruz. Milletle dalga mı geçiyor bu hükümet. yeter artık. bıktık bu mazot zammı haberlerinden.bu yıl tarlayı ekleyeceğim böyle olursa.
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