  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İslam Memiş görev ve politika değişecek diyerek demeç verdi! TCMB faiz kararı ne olacak? Altında çarpıcı sözler

Sosyal medyayı sallayan Erdoğan videosu! 'Topunu toplasan bir tane ayak parmağı etmez'

Yeni model yağmuru! İlk 500 yeni Austral SUV, ön siparişe açıldı: Türkiye'ye geliyoruz açıklaması

Fransa'nın Moskova Büyükelçiliği'ne gönderildi! Ruslar el koydu

Rusya için kritik süreç! Almanya, Fransa, Hollanda,.. Avrupa ülkeleri, elektrik üretme talebi! Denizden haneye...

ABD'li profesör: Türkiye'ye bu konuda ahlak dersi veremezler!

Deva Partili adaya silahlı saldırı iddiası yalanlandı

Muharrem İnce'den CHP'ye FETÖ tepkisi! 'Bunlarla ne işim olur benim!'

Dev şirketler iflas etti! Araştırma: Twitter, Silikon Vadisi Bankası'ndan kaçışı körükledi! Ortalık karıştıracak

Bakan Çavuşoğlu'ndan anket açıklaması
Ekonomi Akaryakıta bir indirim daha geldi! Motorin fiyatı düştü
Ekonomi

Akaryakıta bir indirim daha geldi! Motorin fiyatı düştü

Yeniakit Publisher
2023-04-25 02:23:00 -
Akaryakıta bir indirim daha geldi! Motorin fiyatı düştü

Bayramın ilk günü gelen çifte indirimin ardından motorine bir indirim daha geldi. Motorinin litresi 47 kuruş düşerek 19 lira seviyelerine indi.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bayramın ilk günü akaryakıta çifte indirim gelmiş ve benzinin litresi 1 lira 21 kuruş, motorinin ise 91 kuruş düşmüştü. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta bir indirim daha geldi. Motorinin litresi 47 kuruş düştü.

Motorinin litresi ne kadar oldu?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 19 lira 76 kuruşa, Ankara'da 20 lira 12 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 20 kuruşa geriledi.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23