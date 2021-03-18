Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak akaryakıt fiyatlarının tespitine ilişkin karar aldı. EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, benzinde tavan fiyat nedir?

Akaryakıt tavan fiyat ne kadar?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) yapılan açıklamaya göre, akaryakıt fiyatlarında gizli zam yaptığı tespit edilen dağıtım şirketleri hakkında başlatılan incelemenin ardından dün olağanüstü kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek, ortaya çıkan "kar oyunlarının" tekrarlanmaması amacıyla tavan fiyat uygulanması kararı alındı.

Bu kapsamda, Türkiye'nin tüm illerinde uygulanacak tavan fiyatlar EPDK tarafından belirlenecek.

Tavan fiyat kararına göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı en yüksek 7,07 lira, motorinin litre fiyatı 6,43 lira olacak. Anadolu Yakası'nda benzinin litresi en yüksek 7,08 liradan, motorinin ise 6,44 liradan satılacak. Ankara'da benzinin litresi en yüksek 7,13 lira, motorinin litresi de 6,49 lira olacak. İzmir'de benzinin litresi en yüksek 7,16 lira, motorinin litresi ise 6,52 liradan satılacak.

EPDK, benzin ve motorinde 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak fiyat farkı tablosunu yayımladı.

EPDK tarafından dün yapılan açıklamada, tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek ve ortaya çıkan "kar oyunlarının" tekrarlanmaması amacıyla tavan fiyat uygulanması kararı alındığı duyurulmuştu.