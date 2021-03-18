  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Akaryakıt tavan fiyat ne kadar?
Ekonomi

Akaryakıt tavan fiyat ne kadar?

Benzinin tavan fiyatı ne kadar oldu? Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu iki ay süreyle uygulanacak akaryakıtta tavan fiyat uygulamasıyla ilgili fiyat farkı tablosu yayımlandı. Peki, benzin motorin tavan fiyatı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-03-18 10:42:00 -
Akaryakıt tavan fiyat ne kadar?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak akaryakıt fiyatlarının tespitine ilişkin karar aldı. EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, benzinde tavan fiyat nedir?

Akaryakıt tavan fiyat ne kadar?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) yapılan açıklamaya göre, akaryakıt fiyatlarında gizli zam yaptığı tespit edilen dağıtım şirketleri hakkında başlatılan incelemenin ardından dün olağanüstü kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek, ortaya çıkan "kar oyunlarının" tekrarlanmaması amacıyla tavan fiyat uygulanması kararı alındı.

Bu kapsamda, Türkiye'nin tüm illerinde uygulanacak tavan fiyatlar EPDK tarafından belirlenecek.

Tavan fiyat kararına göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı en yüksek 7,07 lira, motorinin litre fiyatı 6,43 lira olacak. Anadolu Yakası'nda benzinin litresi en yüksek 7,08 liradan, motorinin ise 6,44 liradan satılacak. Ankara'da benzinin litresi en yüksek 7,13 lira, motorinin litresi de 6,49 lira olacak. İzmir'de benzinin litresi en yüksek 7,16 lira, motorinin litresi ise 6,52 liradan satılacak.

EPDK,  benzin ve motorinde 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak fiyat farkı tablosunu yayımladı.

EPDK tarafından dün yapılan açıklamada, tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek ve ortaya çıkan "kar oyunlarının" tekrarlanmaması amacıyla tavan fiyat uygulanması kararı alındığı duyurulmuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'li isimden skandal açıklama: Türk ordusu bunu yaparsa felaket olur!
Gündem

ABD'li isimden skandal açıklama: Türk ordusu bunu yaparsa felaket olur!

ABD'li uzman Peter Suciu, Rus yapımı beşinci nesil Su-57 savaş uçaklarının Türk ordusunun envanterine katılmasının NATO için kabus anlamına ..
Hafter'den sürpriz 'Türkiye' kararı!
Dünya

Hafter'den sürpriz 'Türkiye' kararı!

Libya'da darbeci Hafter'e bağlı sözde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, elinde tuttuğu limanlara gönderdiği yazıda, Türk bayrağı taşıyan ticari ..
Terör sevici HDP’ye kapatma davası açıldı! Ses ABD’den çıktı
Dünya

Terör sevici HDP’ye kapatma davası açıldı! Ses ABD’den çıktı

Terör sevici Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Milletvekilliği hakkında açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, " Türkiye..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay