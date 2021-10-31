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Gündem Akaryakıt istasyonunda yangın çıktı: Büyük bir faciadan kıl payı dönüldü
Gündem

Akaryakıt istasyonunda yangın çıktı: Büyük bir faciadan kıl payı dönüldü

Sivas’ta bir akaryakıt istasyonunda korkutan bir yangın meydana geldi. İstasyonun kazan dairesinde çıkan yangına müdahale edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 02:33:00 - 2021-10-31 03:07:56
Akaryakıt istasyonunda yangın çıktı: Büyük bir faciadan kıl payı dönüldü

Edinilen bilgilere göre yangın kent merkezi Taşlıdere mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun kazan dairesinde meydana geldi.

Kazan dairesinde çıkan yangın, bitişiğinde bulunan ağaçlık alana sıçradı. Yoğun dumanın fark edilmesi üzerine durum Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürdü. Faciadan dönülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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