Akaryakıt istasyonunda silahlı kavga

Olay, Sakarya'nın Erenler ilçesinde Modern Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki gurup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek yerini kavgayı bırakması üzerine taraflardan C.B. silah ile 34 yaşındaki S.Y. ile 31 yaşındaki A.A.'yı vurdu. Yaralılar kanlar içinde yere yığılırken şüpheli bölgeden uzaklaştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatırken şüpheli C.B. ise polis merkezine giderek teslim oldu.