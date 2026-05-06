  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mehmet Ali Aydınlar başkan adayı olmayacak! Macron’un iki yüzlü siyaseti: Siyonist gaspçılara susanlar, İran’a ses yükseltti! BAE için tetikçiliğe soyundu Avrupa ülkesinde hükümet düştü, başbakan görevden alındı Özel’in engellediği Aytun Çıray küplere bindi! “Özgür Özel haine gösterdiği hoşgörüyü bana gösteremedi!” Hem peygamberimize hakaret etti hem İslam’a ‘kazık’ dedi! Sözde karikatürist Pehlevan’a mahkemeden kıyak İçişleri Bakanlığından "sarı" kodlu uyarı Ankara'da bayram havası! Mansur yine ihaleye çıkıyor Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan’ çıkışına DEM Parti’den dikkat çeken yanıt: ‘Altına imzamızı atarız’ Siber Güvenlik Kurulu toplandı! "Dijital devlet" ibaresi eklendi Hakaretçi CHP’den sonra şimdi de SP! Mahmut Arıkan’ın freni patladı
Yerel Akaryakıt istasyonun da bıçaklı kavga! 1 ölü, 2 yaralı
Yerel

Akaryakıt istasyonun da bıçaklı kavga! 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Akaryakıt istasyonun da bıçaklı kavga! 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kayseri’de gece saatlerinde bir akaryakıt istasyonunda çıkan kavga can aldı. Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerindeki istasyonda yaşanan olayda, taraflar arasında çıktığı belirtilen tartışma kısa sürede şiddetli kavgaya dönüştü.

İddiaya göre Enes A., B.T. ve A.A. ile kimliği henüz belirlenemeyen 5 kişi arasında “çakmak isteme” meselesi nedeniyle gerginlik yaşandı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine girdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, Enes A., B.T. ve A.A ile kimliği belirsiz 5 şahıs arasında iddiaya göre, ‘çakmak isteme’ meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Enes A. ve B.T. bıçakla yaralanırken, A.A. darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de Enes A., B.T. ve A.A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardınan ambulansla Kayseri Şehir Hastane’sine kaldırıldı. Yaralılardan E.A. hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, ekipler olay sonrası kaçan 5 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23