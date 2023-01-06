Akaryakıt fiyatlarında sessizlik bozuluyor! Son gelişme araç sahiplerini heyecanlandırdı

Brent petrol fiyatlarında düşüş yaşanıyor... Petroldeki düşüşle birlikte sürücüler de akaryakıta indirim gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı.

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle sürücüler tarafından benzin ve motorin fiyatları yakından takip ediliyor.

Aydınlık'ta yer alan habere göre, son gelişmeye göre, brent petrolde düşüş yaşandı. Böylece benzin ve motorine indirim beklentisi oluştu.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatlarının düşmesinin en büyük sebebi olarak ABD’de görülen resesyon etkileri, Çin’de artış gösteren koronavirüs vakaları gibi etkiler brent petrol fiyatlarının düşmesine neden olurken benzin motorin ve LPG’de indirim geleceği tahmin edilmeye başlandı.

Alınan bilgilere göre, benzin ve motorine indirimin geleceği ancak tarihin henüz paylaşılmadığı öne sürüldü.