Akaryakıt fiyatlarına zam uyarısı: fiyatları altüst edecek gelişme! Akaryakıtta son durum: Benzin, motorin fiyatı ne kadar, kaç lira oldu?

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerginliklerin petrol piyasasını etkileyebileceği ve akaryakıt fiyatlarında büyük artışlara neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, 2023 ve 2024 yılları için petrol talebi büyüme tahminlerini revize etti. İşte IEA'nın değerlendirmesi...

Orta Doğu'da Artan Jeopolitik Riskler: IEA, Orta Doğu'daki jeopolitik gerginliklerin, özellikle Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırının ardından, petrol piyasasını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti. Bu tür gerginliklerin petrol arzına doğrudan etkisi olmasa da, piyasaları tedirgin ederek fiyatları yükseltebileceğini belirtti.

Petrol Fiyatlarında Yükseliş

Petrol fiyatlarının bu gelişmelerin ardından yükseldiği belirtiliyor. Orta Doğu, dünya deniz yoluyla taşınan petrol ticaretinin önemli bir bölgesi olduğu için bu bölgedeki gerginlikler, enerji piyasaları üzerinde büyük etkiye sahip olabilir.

Türkiye ve Akaryakıt Fiyatları

Türkiye gibi petrol ithalatçısı ülkeler, Orta Doğu'daki gerilimler nedeniyle akaryakıt fiyatlarında önemli artışlarla karşılaşabilir. Şu anki yüksek akaryakıt fiyatlarına ek olarak, petrol fiyatlarının hızla yükselmesi, tüketicilere daha fazla maliyet getirebilir.

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Enerji Güvenliği ve Alternatif Kaynaklar

Enerji uzmanları, Türkiye'nin enerji güvenliğini sağlamak için Orta Doğu dışındaki enerji kaynaklarına yönelmesi gerektiğini öne sürüyor. Türkiye'nin enerji ithalatının büyük bir kısmını karşılayan Orta Doğu bölgesindeki istikrarsızlık, enerji maliyetlerini artırabilir ve arz kesintilerine yol açabilir.

Petrol Talebi Büyüme Tahminleri

IEA, 2023 yılı için petrol talebi büyüme tahminini revize ederek, 2024 yılı için beklenen büyümeyi düşürdü. Ekonomik genişlemenin yavaşlaması ve enerji verimliliği artışının petrol talebini olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor. Kovid sonrası toparlanmanın hız kaybetmesi, küresel petrol talebindeki büyümeyi 2024'te 900.000 varil/gün olarak tahmin ediyor.

IEA, jeopolitik risklerin ve gerginliklerin enerji piyasalarına olan etkilerini yakından izlemeye devam edecek ve petrol fiyatlarının gelecekteki seyri hakkında kamuoyunu bilgilendirecektir.

Bugün benzine indirim var mı, güncel fiyatlar ne kadar oldu, LPG, mazot, benzin son dakika indirim zam haberleri ile araştırılıyor. Peki, 12 Ekim benzine indirim var mı, zam geldi mi? Güncel benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE PEŞ PEŞE İNDİRİM!

Benzin fiyatı hafta içinde aldığı 2,10 TL'lik indirim ardından 7 Ekim 2023 cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere yeniden benzine indirim geldi. Son indirim 1 lira 17 kuruş oldu.

Böylece benzin fiyatları peş peşe indirim alarak pompa fiyatlarına yansıdı.

Benzin haricinde LPG ve motorine indirim gelmedi. Akaryakıtta zam haberi de bulunmuyor. İşte, gelen son indirimlerin ardından güncel mazot ve benzin fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir...

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 33,51 TL

Motorin fiyatı: 37,28 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 33,56 TL

Motorin fiyatı: 37,33 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 34,17 TL

Motorin fiyatı: 37,90 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 34,27 TL

Motorin fiyatı: 38,05 TL