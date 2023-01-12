Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! Araç sahipleri dikkat: Bu zam biraz büyük, depoları doldurun
Brent petrol ve döviz kurundaki değişikliklerin ardından akaryakıt fiyatlarına zam beklentisi oluştu. Buna göre, benzine bu gece yarısından itibaren 80 kuruşluk bir zam geliyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Bu kez zam
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 80 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 18.9 liradan satılıyor.