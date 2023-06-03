Akaryakıt fiyatlarına bomba indirim geliyor! Bu haber bayram ettirecek
Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma ile akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile değişkenlik gösteriyor. Güncel akaryakıt fiyatları haberimizde... Öte yandan otogaza (LPG) indirim bekleniyor.
Dün 75,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 74,28 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 75,05 dolar oldu.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, otogaza (LPG) bugünden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş indirim bekleniyor.
Benzin ve motorinde indirim var mı?
Öte yandan benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim beklenmiyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul'da otogaz litre fiyatı 10.74 liradan satılıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İSTANBUL
Motorin litresi 19.42
Benzinin litresi 21.26
ANKARA
Motorin litresi 19.76
Benzinin litresi 21.61
İZMİR
Motorin litresi 19.86
Benzinin litresi 21.62