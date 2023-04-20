Akaryakıt fiyatlarına bomba indirim! Araç sahipleri bayramı gerçekten yaşayacak

Brent petrolün her gün fiyatının gerilemesinin ardından akaryakıta indirim yolu gözüktü.

Ramazan Bayramı arifesinde akaryakıta çifte indirim geliyor.

Bugün 81,90 dolar seviyesine gerileyen Brent petrolün varil fiyatıyla yarın başlayacak ve Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü olan 21 Nisan Cuma itibariyle hem benzine hem de motorine indirim geliyor.

21 Nisan itibariyle benzin grubunda 1 lira 21 kuruş, motorine ise 91 kuruş indirim geliyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

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İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.09 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 22.46 liradan satılıyor.

Petrol düşüyor

Petrol fiyatları son 4 günde 3. kez düşüşte. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 2 düşüşle kapanmasının ardından bugün de yüzde 1’den fazla düşerek 83 doların altına geriledi.

Fed’in Bej Kitap raporunda ABD ekonomisinin son haftalarda duraksadığı belirtildi. Bu durum enerji talebine yönelik görünümün kötüleşmesine neden oluyor. Dolardaki son yükseliş de emtiaları olumsuz etkiliyor.