Akaryakıt fiyatları: Zam değil benzine indirim haberi peş peşe geldi! İstanbul, Ankara, İzmir fiyatı ne kadar, kaç lira? (TL)
Akaryakıtta peş peşe yaşanan fiyat değişimlerin ardından yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını sıkı takip ediyor. Petrol fiyatları yükselişle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Uluslararası akaryakıt piyasaları ham petrol fiyatları ve döviz kuru akaryakıt fiyatını etkilerken bugünden itibaren geçerli olmak üzere bomba bir indirim geldi. Peki, indirim ne yapıldı, 31 Ağustos benzin fiyatları ne kadar oldu?
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Akaryakıtta peş peşe yaşanan fiyat değişimlerin ardından yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını sıkı takip ediyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine indirim geldi. 31 ağustos 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Dün 85,68 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,24 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.56 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,09 azalışla 85,16 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,61 dolardan alıcı buldu.
97 kuruşluk indirim geldi
Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 97 kuruşluk indirim geldi. Fiyat değişikliği pompaya yansıdı.
Motorin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi.
BENZİN MOTORİN FİYATLARI GÜNCEL TAKİP
İstanbul Anadolu Yakası:
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Benzin fiyatı: 37,69 TL
Motorin fiyatı: 37,83 TL
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin fiyatı: 37,74 TL
Motorin fiyatı: 37,89 TL
ANKARA BENZİN FİYATI
Benzin fiyatı: 38,28 TL
Motorin fiyatı: 38,43 TL
İZMİR BENZİN FİYATI
Benzin fiyatı: 38,34 TL
Motorin fiyatı: 38,54 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.