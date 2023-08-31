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Ekonomi

Akaryakıt fiyatları: Zam değil benzine indirim haberi peş peşe geldi! İstanbul, Ankara, İzmir fiyatı ne kadar, kaç lira? (TL)

Yeniakit Publisher
2023-08-31 17:40:00 - 2023-08-31 18:34:48
Akaryakıt fiyatları: Zam değil benzine indirim haberi peş peşe geldi! İstanbul, Ankara, İzmir fiyatı ne kadar, kaç lira? (TL)

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97 kuruşluk indirim geldi

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 97 kuruşluk indirim geldi. Fiyat değişikliği pompaya yansıdı.

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi. 

BENZİN MOTORİN FİYATLARI GÜNCEL TAKİP

İstanbul Anadolu Yakası:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Benzin fiyatı: 37,69 TL

Motorin fiyatı: 37,83 TL

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin fiyatı: 37,74 TL

Motorin fiyatı: 37,89 TL

ANKARA BENZİN FİYATI

Benzin fiyatı: 38,28 TL

Motorin fiyatı: 38,43 TL

İZMİR BENZİN FİYATI

Benzin fiyatı: 38,34 TL

Motorin fiyatı: 38,54 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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