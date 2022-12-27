Akaryakıt fiyatları için indirim beklerken kötü haber geldi! Kurumlar tek tek duyurdu

Akaryakıt piyasası ile benzin ve motorin fiyatlarını etkileyebilmesi olası yeni bir tahmin geldi. Araştırma şirketi Wood Mackenzie 2023'te talep büyümesinden kaynaklı olarak petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçeceğini duyurdu. Tüm bunların yanında birçok kurum da petrol fiyat tahmini için rakam verdi. İşte petrol piyasasını 2023'te bekleyen gelişmeler ile kurumların o tahminleri...

Araştırma şirketi Wood Mackenzie, 2023’te piyasaları şekillendirecek trendleri duyurdu. Raporda 2022’de tüm dünyayı oldukça zorlayan petrol için dikkat çeken bir değerlendirme yapıldı. Raporda petrol fiyatlarının önümüzdeki yıl yeniden yükselişe geçebileceği belirtildi.

Mackenzie raporunda 2022 sona ererken petrol talebinin azaldığı ve son çeyrekte talebin yıllık 1,2 milyon varil düşebileceği beklendiği ifade edilirken

bu trendin kısa süreceği dile getirildi.

“Çin’deki COVID kısıtlamalarının hafifletilmesi ve petrokimya hammaddelerinin artan kullanımı nedeniyle, 2023’ün tamamı için günde 2.3 milyon varil artışla gelecek yıl petrol talebi büyümesine hızlı bir dönüş öngörüyoruz” denilen raporda, “Talepteki artış eğiliminin bu şekilde yeniden başlaması, petrol piyasasını mevcut sıkıntılı durumundan çıkaracak ve fiyatlara destek sağlayacaktır” şeklinde değerlendirme yapıldı.

Geçtiğimiz haftalarda Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) hem bu yıl hem de gelecek yıl için petrol talebi büyüme tahminini revize etmişti. 2023'teki talep büyümesinin, Kasım tahminlerine kıyasla 100 bin varillik bir artışla günde 1,7 milyon varil olması bekleniyor. IEA, gelecek yıl küresel petrol talebinin günde 101,6 milyon varile ulaşacağını söyledi.

OPEC'in tahmini aynı

OPEC ise bu yıl günde 2,5 milyon varil ve gelecek yıl günde 2,2 milyon varil büyüme bekleyerek küresel petrol talebi büyüme tahminlerini değiştirmedi. Ancak şu uyarıda bulundu:

“2022 yılı sona ererken, son küresel ekonomik büyüme yavaşlaması, tüm geniş kapsamlı sonuçlarıyla birlikte oldukça belirgin hale geliyor. 2023 yılının, tetikte olmayı ve tedbiri zorunlu kılan birçok belirsizlikle çevrili olması bekleniyor.”

Fiyatlar yükselişte

Brent petrol fiyatı bu sabah 85 dolar sınırında bulunurken, ham petrol ise 80 dolar seviyelerinde hareket ediyor. Fiyatlardaki yükselişte ise, Rusya'nın tavan fiyat uygulamalarına karşılık ham petrol arzını düşürebileceğine yönelik haber akışı etkili oluyor.

İşte tahminler...

Fitch Solutions ise fiyatların bu yıl ortalama 100 dolar olacağını ve 2023'te 81 dolara geri çekileceğini tahmin etti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) petrol fiyatlarının 2022'de ortalama 95,74 dolar, 2023'te de 88,58 dolar olmasını bekliyor.

Trading Economics petrolün 2022 son çeyreğinde ortalama 88,58 dolardan işlem görmesini ve 12 aylık dönemde 99,87 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor.

Goldman Sachs petrol için son çeyrek tahminini 100 dolardan 110 dolara yükseltti.

Morgan Stanley, 2023 ilk çeyrek için Brent fiyatı tahminini 95 dolar/varilden 100 dolar/varile çıkardı.

ING, petrolün varil fiyatının gelecek sene 97 dolar olacağını öngördü.

SPI Varlık Yönetimi petrolün gelecek birkaç çeyrekte 100 doları aşabileceği tahminini paylaştı.