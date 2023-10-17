Akaryakıt fiyatları değişti! Araç sahipleri: Akaryakıt fiyatlarında yeni zam kapıda! Benzin, motorin, LPG güncel fiyatlar
İsrail-Hamas savaşı sürerken akaryakıt fiyatlarına olumsuz etkisi oldu ve petrol piyasasını etkilerken herkesi şaşkına çevirdi. Brent petrol ve dolar kuruna bağlı değişen akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam daha kapıda...İşte son zamların ardından ortaya çıkan tablo
Motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 23 kuruş zam gelecek. Birçok araç sahibi için önemli...
İsrail-Filistin çatışmasının şiddetlenmesi sonucunda petrol fiyatları hızla yükseldi ve akaryakıt sektörü de yeni zamlarla karşı karşıya kaldı. Son olarak 7 Ekim tarihinde 2 lira 92 kuruş indirim yapılan motorin fiyatlarına, bu gece itibarıyla geçerli olacak şekilde 2 lira 23 kuruş zam yapıldı.
Bu yeni zamla birlikte motorin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık olarak 39,58 TL'ye, Ankara'da 40,16 TL'ye ve İzmir'de 40,34 TL'ye yükseldi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatları ise şu şekildedir:
İstanbul'da motorin litre fiyatı 39,58 liradan satılıyor.
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Benzinin litresi ise ortalama 33,59 liradan satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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