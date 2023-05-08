Akaryakıt fiyatı! Akaryakıta indirim sonrası akaryakıta zam yeniden: fiyatlar değişiyor! Benzin fiyatları son dakika
Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişikliklerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 8 Mayıs Pazartesi 2023 güncel akaryakıt fiyatları listesi... Akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen indirimlerin ardından vatandaşların yüzünü güldürdü bu kez çifte kötü bir zam haberi geldi.
Akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere akaryakıt fiyatlarına çifte zam bekleniyor. Peki, benzin fiyatlarına zam ya da indirim gelecek mi? İşte 8 Mayıs 2023 İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...
BENZİNE İNDİRİM GELDİ!
6 Mayıs 2023 Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatında 1 lira 6 kuruş indirim geldi.
MOTORİN FİYATLARINA DA İNDİRİM GELMİŞTİ!
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin fiyatlarına 4 Mayıs Perşembe günü itibarıyla 1 lira 30 kuruş indirim geldi.
ÇİFTE ZAM BEKLENİYOR!
8 Mayıs Pazartesi gece yarısı motorine yaklaşık 66 kuruş, benzine 43 kuruş zam bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 8 MAYIS 2023
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.24 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 17,86 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 10,47 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.28 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 17.91 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 10,50 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 19.65 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 18,26 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 10.65 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 19.63 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 18,34 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 10,54 TL
İlginizi çekebilir→ Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş: Altının yönü için adres gösterdi, seslendi! Seçim öncesi flaş tahmini→ TIKLAYINIZ