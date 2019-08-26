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Akar'dan S-400 açıklaması: Yarın başlayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar S-400 sevkiyatına ilişkin "İkinci bataryanın temini için yarından itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak." dedi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:01
Akar'dan S-400 açıklaması: Yarın başlayacak

yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) emekliliğe sevk edilen 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş'ın yerine atanan Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Şeref Öngay'ın görevi devralacağı törene katılmak üzere Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte Erzinca´a geldi.

Askeri uçakla gelen Bakan Akar ve komutanları, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Orgeneral İsmail Serdar Savaş ve Belediye Başkanı Bekir Aksun karşıladı. Heyet daha sonra 3'üncü Ordu Komutanlığı´na geçti. Bakan Akar, devir teslim töreni sonrası Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Muş'a geçecek.

S-400 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 tedarikiyle ilgili açıklama yaptı. Akar, "İkinci bataryanın temini için yarından itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak" dedi.

Güvenli bölge çalışmaları sürüyor

Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölge ile ilgili de açıklama yapan Akar, "Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir zamanda başlaması için çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.

Generallerin istifa iddiası

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 5 generalin istifa ettiği iddiaları üzerine "2 isim dilekçe verdi, emeklilik doğal bir haktır" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:01
  1. Ordu
  2. Muş
  3. Erzincan
  4. S-400 füzeleri
  5. Hulusi Akar
  6. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

YORUM YAZ

  • YorumcuYorumcu13 dk önce
    Amerika ile tekrar kanka olduğumuz için depo süsleyecek, 2.5 milyar dolara s-400 , milyarlarca dolar parasını ödeyip alamadığımız f35 ler , Rusya ya karşı caydırıcı güç olacak ama alma şansını geri çevirdiğimiz patriot füzeleri ... Sonuç ; hiçkimseye karşı caydırıcı gücü olmayan savunma sistemimiz.

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