Akar'dan S-400 açıklaması: Yarın başlayacak

yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) emekliliğe sevk edilen 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş'ın yerine atanan Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Şeref Öngay'ın görevi devralacağı törene katılmak üzere Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte Erzinca´a geldi.

Askeri uçakla gelen Bakan Akar ve komutanları, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Orgeneral İsmail Serdar Savaş ve Belediye Başkanı Bekir Aksun karşıladı. Heyet daha sonra 3'üncü Ordu Komutanlığı´na geçti. Bakan Akar, devir teslim töreni sonrası Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Muş'a geçecek.

S-400 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 tedarikiyle ilgili açıklama yaptı. Akar, "İkinci bataryanın temini için yarından itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak" dedi.

Güvenli bölge çalışmaları sürüyor

Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölge ile ilgili de açıklama yapan Akar, "Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir zamanda başlaması için çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.

Generallerin istifa iddiası

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 5 generalin istifa ettiği iddiaları üzerine "2 isim dilekçe verdi, emeklilik doğal bir haktır" dedi.