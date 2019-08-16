Akar ve TSK'nin komuta kademesi Şanlıurfa'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti

ŞANLIURFA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akar ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı ziyaretlerinin ardından Şanlıurfa Valiliği'ne geçti. Vali Erin ve yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, Valilik Özel Defteri'ni imzaladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarete Akar ve TSK'nin komuta kademesi ildeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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