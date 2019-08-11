Akar ve komutanlar helikopterle gemiye indi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynine helikopterle indi, brifing aldı.11 Ağustos 2019 Pazar 09:25
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Onlar sondaj yapacak, gaz, petrol çıkaracak, KKTC halkı ve Türkiye hiçbir şey yapmadan seyredecek, bunu kimse bizden beklemesin. Hakkımızı, KKTC halkının haklarını sonuna kadar savunduk, savunacağız, bu konuda kararlıyız. Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin." dedi.
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