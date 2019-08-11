Akar ve komutanlar helikopterle gemiye indi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Onlar sondaj yapacak, gaz, petrol çıkaracak, KKTC halkı ve Türkiye hiçbir şey yapmadan seyredecek, bunu kimse bizden beklemesin. Hakkımızı, KKTC halkının haklarını sonuna kadar savunduk, savunacağız, bu konuda kararlıyız. Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin." dedi.