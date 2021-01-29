Akademisyen değil militan! Öğrencilere yöneltilen sorularda bile Erdoğan ve İHL düşmanlığı!

Zekeriya Say İstanbul

Akademisyen kılığına bürünmüş yobazlar, üniversiteleri siyasi bataklığa sürüklemeye devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasını bahane ederek üniversitelerin siyasallaştığından dem vuran malum zihniyet bu kez Marmara Üniversitesi’nde kendini gösterdi. İktisat Fakültesi’nde İngilizce ağırlıklı Ekonomiye Giriş dersinin Final sınavında öğrencilere skandal sorular sorulduğu ortaya çıktı.

“Tayyip” sorularıyla nefret kustu

‘Üniversitelerde siyaset istemiyoruz’ diyen laikçi kafa, üniversiteleri siyasi bataklığa sürüklemeye devam ediyor. Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Bülent Nami Nomer’in öğrenciler için hazırladığı skandal sorular görenleri çileden çıkardı. İçinde “Tayyip”, “Berat” ve “Bilal” isimlerinin geçtiği üniversite ruhuna yakışmayan, ciddiyetten uzak sorularda İmam Hatipliler de aşağılandı. İngilizce olarak sorulan ve eğitimle alakası olmayan sorulardan birinde, “Ayakkabı almak istiyorsun ancak çok pahalı. Ne anlama gelir?” sorusunun cevabında “Tayyip’e sor” şıkkı yer alıyor. Bir diğerinde ise “Küçük bir ticaret kasabasında herkes fındık yetiştiriyor. Kimin refahı serbest ticaret ile yükselir” sorusu sorularak, şıkların arasına “Tayyip her zaman kazanır” şeklinde skandal ifadeye yer verilmiş.

“Berat”, “Bilal” ve İmam hatipler

Sınavda öğrencilere sorulan “Bilal, bir saatte 1 ayakkabı kutusu üretebiliyor. Ok ve yayıyla 2 saatte 1 tavşan avlayabiliyor. Bir günde 8 saat vardır” sorusuyla, Okçular Vakfı yönetici Bilal Erdoğan hedef alınıyor. Nomer’in ayrıca, “Berat, YEP (yeni ekonomi programı) ile bir saatte 1 ayakkabı kutusu üretebilir. Bir saatte 1 tavşan yakalayabilir. Her ikisinin de yararlanabilmesi için kim kime hangi oranda satmalıdır?” sorusunu da öğrencilere soruyor. İnsan aklıyla dalga geçme küstahlığında bulunan akademisyen bozuntusu, kendince milli iradeyle dalga geçmeye çalışıyor.

İmam Hatiplileri de hedef alan akademisyen bozuntusu, “Nüfusun zengin yarısının İHL’lerden nefret ettiğini ve yoksul yarısının onu sevdiğini varsayın. Bir kasabadaki bir Anadolu lisesi birdenbire İHL olursa, o kasabadaki özel liselerin denge fiyatları ne olur?” sorusunu öğrencilerine yöneltti.

O akademisyene jet soruşturma

Konuyla ilgili Akit’in ulaştığı Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt ise, olay öğrenilir öğrenilmez Nomer hakkında süratle soruşturma açıldığını, dekanlığın ise inceleme başlattığını aktardı. Marmara Üniversitesi’nden yapılan açıklamada da idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.