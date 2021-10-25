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Medya Akademisyen de bu soruyu bilemezse...
Medya

Akademisyen de bu soruyu bilemezse...

ABD'de yatırım uzmanı olarak çalışan ve akademisyen olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Damla Nurcan Özkılınç, ilkokul seviyesindeki basit matematik problemini çözemedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 04:02:00 -

ATV'de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster programında bir yarışmacı daha ikinci soruda elendi. İzmir'de bir vakıf üniversitesinde akademisyen olarak çalıştığını belirten Damla Nurcan Özkılınç'ın elendiği sorunun kolaylığı sosyal medyada gündem oldu.

Matematik sorusunda veda etti

ABD'de bir şirkette yatırım uzmanı olarak görev yaptığını ifade eden yarışmacıya ikinci aşamada "Bir kasedeki 27 kaju fıstığının 9'u hariç hepsini yerseniz kasede kaç kaju fıstığı kalır?" sorusu soruldu.

Şıklar ise şu şekilde verildi:

A - 9
B - 18
C - 27
D - 36

18 cevabını verdi

Doğru cevabın "9" olduğu soruya "18" cevabını vererek ikinci soruda elenen yarışmacı, yanlış cevap verdiğini fark ettikten sonra "Evet ya. Dikkatsizliğinin kurbanı oluyor insan" dedi.

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