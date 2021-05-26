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Gündem 'AK Trans' örgütüne AK Parti'den şok!
Gündem

'AK Trans' örgütüne AK Parti'den şok!

CHP yandaşı medya tarafından, kamuoyuna 'AK Trans' olarak servis edilen sapkınlara kötü haber, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 23:19:00 - 2021-05-26 23:44:28

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısından sonra gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Firari mafya lideri Sedat Peker'in videolarını değerlendiren Çelik, Peker'in geçmiş yıllarda düzenlediği mitinglere değindi. Çelik, hiçbir kişi, örgüt ya da oluşumun 'AK' adını kullanarak faaliyet gösteremeyeceğini belirterek, "Benim AK Parti'deki ilk sözcülüğüm dönemimde (2015) bana bir soru sordunuz. Ben o zaman mitinglerle ilgili yaklaşımımızı ifade ettim. O zaman 'Genel bir prensibimiz vardır. Herkes duysun. Kim olursa olsun. Başına AK diyerek kendilerine ocak diyen organizasyonlar. Bunlarla AK Parti'nin ilgisi yoktur, bizi bağlayan konular değildir. Biz kategorik olarak reddediyoruz. Bizim onayımız olmadan sembollerimizi kullanıyorlar. Bunlarla herhangi bir şekilde aramızda bağ gösterilmesini doğru bulmayız. Kan akmasını özendiren her türlü ifadeyi reddeden bir partiyiz. Bazı yerlerde görüyoruz şu ocak, şu kişi diyerek kendilerine sıfatlar yapıştıranlar var. Bunlarla partimizin bir bağı olamaz' demişim. 7 sene önce sorulmuş aynı sorunun cevabı böyleydi." dedi.

Muhalif medyanın projesi AK translar!

Ömer Çelik'in sözleri, muhalif medyada, kamuoyuna 'AK Trans' olarak servis edilen bazı sapkınları akıllara getirdi. Karanlık Oda ve Sözcü gibi CHP yandaşı gazetelerde, AK Trans örgütü üyelerinden travesti Çağla Akalın'a güzellemeler yapılarak onun AK Partili olduğu öne sürülüyor.

Maskeyi düşüren haber

AK Parti'nin sapkınlar hakkındaki tutumu ortadayken, bir travestiyi AK Partili diye tanıtan malum kesim, başka bir haberde ise iktidarı destekleyen Tuğçe Kazaz'ı travesti Canan Akalın'ın 'dönme' kimliğini ön plana çıkartarak hedef alıyor.

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