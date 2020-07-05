AK Parti’yi hedef alan İsmail Küçükkaya erken seçim tarihini verdi

ABD'li Yahudi medya patronu Murdoch'un sahibi olduğu FOX kanalında Çalar Saat programının sunucusu İsmail Küçükkaya Tele1'e açıklamalarda bulundu.

Eşine şiddet uygulayan İsmail Küçükkaya, cezalar dışında da itibarsızlaştırma operasyonları yapıldığını savundu.

Küçükkaya, sürekli AK Parti’yi hedef alan Ali Babacan'ın liderliğini yaptığı DEVA Partisi ve Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisinin avukatlığına soyunarak erken seçim tarihi verdi.

Hükümeti hedef alarak açıklamalarda bulunan algı uzmanı İsmail Küçükkaya, ‘’Bu şekilde baskıları artırınca Türkiye'ye yabancı sermaye gelir mi? Gelmez. Muhtemelen 2021 içinde bir seçimi düşünüyorlar. Buraya giderken AK Parti'nin iki hedefi var. Kendi içlerinden çıkan partiler yeterince palazlanmadan seçime gidelim ve bağımsız medyanın sesini kısarak bu işi yapalım. Tek mantık bu diye düşünüyorum, başka bir mantığı olamaz."