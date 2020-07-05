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Siyaset

AK Parti’yi hedef alan İsmail Küçükkaya erken seçim tarihini verdi

Eşine şiddet haberleriyle gündeme gelen FOX kanalının sunucusu İsmail Küçükkaya, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin savunuculuğunu yaparak erken seçim tarihi verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 11:01:00 -
AK Parti’yi hedef alan İsmail Küçükkaya erken seçim tarihini verdi

ABD'li Yahudi medya patronu Murdoch'un sahibi olduğu FOX kanalında Çalar Saat programının sunucusu İsmail Küçükkaya Tele1'e açıklamalarda bulundu.

Eşine şiddet uygulayan İsmail Küçükkaya, cezalar dışında da itibarsızlaştırma operasyonları yapıldığını savundu.

Küçükkaya, sürekli AK Parti’yi hedef alan Ali Babacan'ın liderliğini yaptığı DEVA Partisi ve Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisinin avukatlığına soyunarak erken seçim tarihi verdi.

Hükümeti hedef alarak açıklamalarda bulunan algı uzmanı İsmail Küçükkaya, ‘’Bu şekilde baskıları artırınca Türkiye'ye yabancı sermaye gelir mi? Gelmez. Muhtemelen 2021 içinde bir seçimi düşünüyorlar. Buraya giderken AK Parti'nin iki hedefi var. Kendi içlerinden çıkan partiler yeterince palazlanmadan seçime gidelim ve bağımsız medyanın sesini kısarak bu işi yapalım. Tek mantık bu diye düşünüyorum, başka bir mantığı olamaz."

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Yorumlar

Eyup

Bir yahudi kanalında haber sunuculuğu yapan bile artık gündem belirler oldu. Bu çakala inanan ne çok mal var memlekette. Hangi söylediği gerçek çıktıki bu deyyusun? Altında yatla bodrum turu yapıp sonrada yalan haberlere devam.
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alo

maddi manevi siddet uyguladigini iddia eden eşine de sormak lazim bu konuyu..KADINA SIDDET KONUSUNUN USTU ORTULEMEZ, GARGARAYA GETIRILEMEZ ISMAIL! Daha otel odasinda basildigin imamoglu ile sozde tarafsiz moderatorlugun (!) hesabini vermedin...bari utan ve sus
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