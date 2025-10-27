AK Parti’ye geçeceği iddia edilmişti: Selim Temurci Akit TV’de açıkladı

Akit TV’de Murat Şahin’in sunduğu ‘Gün Başlıyor’ programında konuşan İstanbul Milletvekili Dr. Selim Temurci, AK Partiye geçiş iddialarına cevap verdi.

Türkiye’de siyasi partilerin sayısının 200’e yaklaştığını belirten Dr. Selim Temurci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin partileri “renksizleştirdiğini ve kimliksizleştirdiğini” savundu. Akit TV’de Murat Şahin’in sunumuyla ekranlarınıza gelen Gün Başlıyor programında konuşan Temurci, sistemin “ya ondansın ya bundan ya da kara toprağınsın” anlayışını yerleştirdiğini ileri sürerek, “Yüzde 50+1 modeli nedeniyle siyasi partiler kendi ideolojilerinden, politikalarından vazgeçiyorlar” dedi.

PARTİ KURMA DÜŞÜNCEMİZ YOK

Yeni bir parti kurma hazırlığı iddialarına da değinen Temurci, “Parti kurmak diye bir şeyimiz yok. Biz tecrübeli insanlarız, bir yılı aşkın süredir Türkiye genelinde istişareler yapıyoruz. Ancak ülkenin siyaseti, ekonomisi ve toplumsal yapısı ciddi şekilde hasta. Çürüme sadece siyasette değil, toplumsal olarak da derin” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la geçtiğimiz yaz bir görüşme gerçekleştirdiklerini de doğrulayan Temurci, “Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine görüştük. O dönemde ifade ettiğim düşüncelerimi de kendisine açıkça söyledim. Görüşme sonrası televizyonlara fazla çıkmadım çünkü spekülasyonları doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.

ARKADAŞLARIMIZLA KARARIMIZI VERECEĞİZ

AK Parti’nin programında yer alan “ehliyet, liyakat, adalet, özgürlük ve ortak akıl” ilkelerine vurgu yapan Temurci, “AK Parti bu değerlere döndüğünde sadece kendine değil, Türkiye’ye de faydası olur. Biz de siyasi geleceğimizle ilgili en doğru kararı arkadaşlarımızla birlikte vereceğiz. Bu konunun speküle edilmesini doğru bulmuyorum” diye konuştu.

Temurci sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “İnşallah siyaset Türkiye’de rasyonaliteye döner. Bir ara ekonomide rasyonalite diyorduk ya, ben siyasette de aynı dönüşü temenni ediyorum.”